У камуфляжі зі зброю намагались прорватись до консульства Ізраїлю: у Стамбулі була стрілянина
- У Стамбулі біля консульства Ізраїлю відбулася стрілянина, внаслідок якої загинуло щонайменше троє людей.
- Нападники були рідними братами, прибули до Стамбулу з Ізміту, і мали довгоствольну зброю, один з них пов'язаний із релігійною організацією.
Вдень 7 квітня біля консульства Ізраїлю в Стамбулі сталась стрілянина. Щонайменше троє людей загинуло.
Про це пише CNN, APA.AZ та міністр юстиції Туреччини.
Дивіться також У Тель-Авіві жорстко розігнали протест проти війни з Іраном
Що відомо про інцидент у Стамбулі?
Згідно із повідомленням міністра, стрілянину чули вдень 7 квітня поблизу посольства Ізраїлю, яке розташоване у районі Бешикташ у Стамбулі.
Нападники у камуфляжі із рюкзаками на плечах були озброєні довгоствольною зброєю. За попередніми даними, вони намагались прорватись до будівлі, однак правоохоронці зупинили їх.
У поліції заявили, що трьох осіб, вдалось "нейтралізувати", тоді як двоє правоохоронців зазнали поранення.
Медіа припускають, що ізраїльських дипломатів у будівлі консульства на момент стрілянини не було. Видання APA.AZ пише, що консульство не працювало вже близько року.
Наразі на місці події працюють слідчі та прокуратура, триває встановлення обставин інциденту.
На оприлюднених кадрах у мережі видно, як поліцейські ховаються за автобусом під час тривалої стрілянини.
У Стамбулі біля консульства Ізраїлю відбулась стрілянина: дивіться відео
Що відомо про нападників?
Міністр внутрішніх справ Туреччини повідомив, що правоохоронцям вдалось встановити особи терористів.
Нападники були рідними братами й прибули до Стамбулу з Ізміту на орендованій автівці. Один з них пов'язаний із нібито релігійною організацією, а інший мав із собою наркотичні речовини.
Які дипустанови нещодавно постраждали від збройної агресії?
З початку війни з Іраном значна кількість американських посольств та консульств на Близькому Сході зазнала пошкоджень у відповідь на завдані удари.
3 березня іранські дрони вдарили по посольству США в Ер-Ріяді. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.
На тлі конфлікту з Іраном Держдепартамент США наказав всім посольствам переглянути безпеку.
У ніч проти 8 березня біля посольства США в Осло стався вибух. Поліція припускає, що це міг бути теракт.
Іран завдав удару касетною ракетою по Ізраїлю. Уламки боєприпасу упали за 30 метрів від посольства України.