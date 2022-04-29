У Стамбулі прогриміли потужні вибухи в промисловому центрі: є загиблі та поранені

В одному з найбільших міст Туреччині Стамбулі прогриміли потужні вибухи. Внаслідок цього є поранені та навіть загиблі.

За даними місцевих правоохоронців, пожежа сталася на лакофарбовому заводі в промисловій зоні у районі Тузла спалахнула велика пожежа.

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Після пожежі пролунали численні вибухи, коли на місце виїхали пожежники та медики. Відомо, що полум'я пошкодило фабрику, а також невелику лісисту ділянку біля неї та інші підприємства в цьому районі.

Що відомо про жертв та постраждалих

Троє людей, зниклих безвісти після пожежі та вибуху на заводі, оголосили загиблими. Також повідомляють, що щонайменше 9 людей отримали поранення. Одного пожежника госпіталізували з травмами, отриманими під час спроби загасити пожежу.

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Що могло стати причиною пожежі

Станом на 29 квітня причина пожежі невідома, наразі триває слідство. Водночас слід пояснити, що пожежі на заводах досить поширені в Стамбулі, який є одним з найбільших промислових центрів на заході Туреччини.

Більшість пожеж виникають через несправності електрики, а текстильна та пластмасова промисловість є особливо вразливими до загорянь через легкозаймистий матеріал, який використовується у виробництві. Фахівці кажуть, що основною причиною пожеж зазвичай є неналежне обслуговування систем електропостачання та обладнання на заводах.

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