У Стамбулі прогримів вибух: щонайменше 10 постраждалих

У турецькому Стамбулі прогримів потужний вибух. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 10 людей.

Надзвичайна подія трапилася вранці 18 квітня у районі Бейоглу поблизу поліцейської дільниці. Дані про причини та кількість загиблих наразі уточнюються.

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Вибух у підземних кабельних спорудах. З будівлі евакуюють мешканців через сильне задимлення на вулиці,

– пише газета Sabah.

Своєю чергою CNN Turk повідомляє про щонайменше 10 постраждалих осіб внаслідок інциденту.

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