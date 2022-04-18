У Стамбулі прогримів вибух: щонайменше 10 постраждалих
18 квітня 2022 , 10:06Читать новость на русском
Джерело:Sabah
У турецькому Стамбулі прогримів потужний вибух. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 10 людей.
Надзвичайна подія трапилася вранці 18 квітня у районі Бейоглу поблизу поліцейської дільниці. Дані про причини та кількість загиблих наразі уточнюються.
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Вибух у підземних кабельних спорудах. З будівлі евакуюють мешканців через сильне задимлення на вулиці,
– пише газета Sabah.
Своєю чергою CNN Turk повідомляє про щонайменше 10 постраждалих осіб внаслідок інциденту.
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