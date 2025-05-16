У Стамбулі почалися переговори делегацій України, США та Туреччини

16 травня у Стамбулі мають розпочатися прямі переговори Росії та України. Перед цим українська делегація зустрінеться із представниками Туреччини та США.

Тристороння зустріч за участі представників Києва, Вашингтона та Анкари стартувала о 10:45, передає 24 Канал.

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Що відомо

Голова Офісу Андрій Єрмак опублікував відео, на якому він разом із Андрієм Сибігою та очільником турецького МЗС Хаканом Фіданом.

Кадри зі Стамбула: відео з телеграму Єрмака

Відповідним відео поділилося і МЗС України. На ньому, окрім Єрмака, Сибіги та Фідана, також присутній дежсекретар США Марко Рубіо.

Зустріч у Стамбулі / Фото Адріана Кучер

Нагадаємо, що на 12:30 заплановані переговори Росії, України та Туреччини. Російську делегацію очолює помічник Путіна Володимир Мединський. Президент Зеленський розкритикував склад ворожої делегації, назвавши її рівень "достатньо низьким". За словами глави держави, Росія повинна продемонструвати або високий рівень делегації, участь лідерів або зрозумілу позицію.

В Інституті вивчення війни вказують на те, що делегація Росія на цих перемовинах майже та сама, що й на переговорах у Стамбулі 2022 року. Це черговий доказ того, що Кремль не змінив своїх цілей щодо України й не готовий ані до компромісів, ані до реального завершення війни.