Удар по Тернопільщині: результати моніторингу, чи дісталися шкідливі речовини до Львівщини

У Тернополі через атаку ворога фіксували забруднене повітря. Стало відомо, що показали результати моніторингу повітря у Львові та на межі з Тернопільщиною.

Власне, моніторинг якості повітря провели у Львові та Золочівському районі області. Станом на 13:00 у повітрі хлору немає, а показники приладів показують "нуль". Про це Суспільному розповіла керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.

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Що показав моніторинг повітря у Львові та на межі з Тернопільщиною

Вона зазначила, що Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України регулярно проводить моніторинг якості атмосферного повітря.

З огляду на те, що у ніч проти 20 серпня російські окупанти вдарили по промисловому об'єкту Тернополя, у результаті чого там було зафіксоване перевищення вмісту хлору і соляної кислоти у повітрі, санітарно-гігієнічна лабораторія Львівського обласного центру провела додаткові дослідження.

Наталія Іванченко-Тімко зазначила, що було проведено дослідження в контрольних точках міста Львова, також Золочівський район проводить дослідження.

Не те, що немає перевищень рівня хлору в повітрі, а взагалі показники приладів показують "нуль", тобто немає у нас хлору в повітрі станом на зараз. Хлор належить до важких речовин, які дуже швидко осідають на поверхні, а враховуючи відстань, незалежно від того, що пройшов дощ, немає небезпеки для мешканців Львівщини стосовно хлору станом на зараз,

– розповіла вона.

Відповідно до її слів, до кінця дня ще декілька разів проведуть моніторинг в інших точках. Про це вже повідомлять додатково.