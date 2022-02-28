Стан російських військ вже такий, що пора їх "щупать" на їхніх позиціях, – мер Чернігова

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до мешканців. Він записав відео на фоні зруйнованого окупантами театру в центрі міста.

Мер заявив, що планує звернутись до ЗСУ, розвідки, щоб подумати над тим, що робити з окупантами. Адже стан російських військ такий, що ми можемо сміливо продовжувати давати їм раду, повідомляє 24 канал.

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Зараз стан російських військ такий, що пора вже почать їх "щупать" на їхніх позиціях. І ми будемо цим займатися. Доба чи дві нам треба. Ми переможемо, бо з нами Бог, правда,

– заявив Атрошенко.

Він наполегливо запевнив містян і всіх інших, що Чернігів ніхто нікому не віддасть.

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