"Відмінний стан": чому часті обстеження Трампа викликали підозри лікарів

Президент США Дональд Трамп похвалився ідеальним результатом когнітивного тесту та заявив про свою "надзвичайну інтелектуальність". Водночас новий медичний звіт Білого дому не зняв запитань експертів щодо частих обстежень глави держави та окремих показників його здоров'я.

Президент США Дональд Трамп опинився в центрі нової дискусії щодо свого здоров'я після оприлюднення результатів чергового медичного обстеження. Про це повідомляє Axios і CNN.

Чому медичні обстеження Трампа викликають питання?

Білий дім заявив, що глава держави перебуває у "відмінному стані здоров'я" та повністю здатний виконувати свої обов'язки, експерти звернули увагу на низку деталей, які залишаються без пояснень.

Новий трьохсторінковий звіт було оприлюднено через три дні після візиту Трампа до Військово-медичного центру Волтера Ріда. У документі зазначається, що президент демонструє добрі показники серцево-судинної, легеневої та неврологічної систем. Також повідомляється про незначний набряк нижніх кінцівок, який нібито покращився порівняно з минулим роком.

У соцмережі Truth Social Трамп особливо наголошував на результатах когнітивного тесту. За його словами, він набрав максимальні 30 балів із 30 можливих і вже вчетверте успішно проходить таку перевірку. Президент також запропонував зробити когнітивне тестування обов'язковим для всіх кандидатів на посади президента та віцепрезидента США. Однак саме частота таких обстежень викликала додаткові запитання.

Це вже четвертий публічно відомий медичний огляд Трампа під час його другого президентського терміну. Експерти зазначають, що зазвичай повне медичне обстеження проводять раз на рік, якщо пацієнт не має проблем зі здоров'ям, які потребують постійного контролю. Кардіолог Джонатан Райнер, який раніше працював із колишнім віцепрезидентом США Діком Чейні, звернув увагу на те, що звіт не пояснює причин регулярних комп'ютерних томографій серця та не містить інформації щодо можливих скарг на втому або сонливість у денний час.

Ще одним предметом дискусій стала заява про те, що "серцевий вік" Трампа нібито на 14 років молодший за його реальний вік. Частина лікарів зауважила, що такий показник не є стандартним діагностичним критерієм і не використовується як повноцінна медична оцінка. Також фахівці звернули увагу на прийом президентом аспірину та двох препаратів для зниження холестерину. На думку окремих медиків, за хороших результатів аналізів така терапія може викликати додаткові запитання щодо її необхідності.

Окремо експерти скептично поставилися до заяв Трампа про "надзвичайну інтелектуальність". За словами Райнера, ймовірно, йдеться про тест MoCA, який використовується для виявлення ознак когнітивних порушень і деменції. Він наголосив, що цей тест не вимірює рівень інтелекту чи IQ, а його завдання полягає у перевірці базових когнітивних функцій.

Нагадаємо, згідно з оприлюдненими даними, синці на руках Трампа є поширеними та не становлять загрози. Їх пов'язують із частими рукостисканнями, а також прийомом аспірину, який Трамп вживає для профілактики серцево-судинних захворювань.