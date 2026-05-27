Сліди набряків та проблеми зі сном: Трамп пройшов черговий медогляд на тлі чуток про хворобу

Президент США Дональд Трамп пройшов чергове медичне обстеження та заявив про "відмінний стан здоров'я". Водночас у медіа та серед частини лікарів знову з'явилися сумніви щодо його фізичного та когнітивного стану.

Це вже третій візит Трампа до цього закладу за останні 13 місяців. Американський лідер повідомив у своїй соціальні мережі Truth Social, що почувається "чудово".

Що відомо про стан здоров'я Трампа?

Президент США Дональд Трамп 26 травня відвідав Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда для проходження чергового медичного огляду. Це вже третій його візит до цього закладу за трохи більше, ніж рік. Після обстеження Трамп заявив, що його стан здоров'я "чудовий" і всі показники перебувають у нормі. Він подякував лікарям та персоналу та зазначив, що повертається до роботи в Білому домі.

Водночас у Reuters наголошують, що публічна увага до здоров`я президента останнім часом зросла. Журналісти звертали увагу на окремі фото з видимими змінами зовнішнього стану, зокрема набряки та сліди косметичного маскування.

Раніше, у жовтні 2025 року, Трамп повідомляв про проходження МРТ, однак у Білому домі тоді не надали деталей щодо причин обстеження, заявивши лише про "відмінні результати". Сам президент стверджував, що процедура була стандартною та показала "найкращі можливі результати".

Паралельно деякі медичні експерти, зокрема аналітики американських телеканалів, висловлювали припущення щодо можливих проблем зі сном і когнітивним навантаженням, однак офіційних підтверджень цим заявам немає.

Представники Білого дому відкидають подібні оцінки, називаючи їх політично вмотивованими, та наполягають, що президент перебуває у хорошій фізичній формі. Опитування громадської думки в США свідчать про неоднозначне сприйняття стану здоров'я президента: частина американців висловлює впевненість у його працездатності, тоді як інші відзначають ознаки можливого погіршення стану.

Нагадаємо, 4 квітня Білий дім тимчасово обмежив доступ преси до Дональда Трампа, що спричинило хвилю чуток у мережі про можливе погіршення його здоров'я або госпіталізацію. У США навіть з'являлися повідомлення про нібито перебування президента в медичному центрі, однак офіційні представники Білого дому це заперечили, заявивши, що Трамп продовжує працювати в Овальному кабінеті та виконує свої обов'язки.