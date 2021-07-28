Сильні болі в нирках і проблеми з серцем: окупанти в Криму ігнорують стан українського бранця

Стан здоров'я кримського татарина Яшара Шихаметова, якого незаконно утримують окупанти, погіршився. Заплановане на червень 2021 року обстеження так і не відбулося. Адміністрація СІЗО ігнорує вимоги політв'язня таки провести його.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити медичне обстеження Шихаметова.

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Що відомо про стан чоловіка зараз

У Яшара Шихаметова, якого незаконно утримує окупаційна влада, загострилися проблеми зі здоров'ям.

У нього загострилися проблеми з серцем, печінкою та шлунком. До того ж, на фоні хронічної гіпертонії, Яшар постійно страждає від сильних болів в нирках. Заплановане на червень 2021 року обстеження у спеціалізованій медустанові так і не відбулося. Адміністрація СІЗО №1 міста Сімферополя, де утримується наш співгромадянин, ігнорує його заяви про надання медичної допомоги,

– повідомляє Денісова.

Омбудсмен звернулася до міжнародної спільноти з проханням відреагувати на порушення прав людини на окупованій Росією території та закликала вжити всіх можливих засобів, щоб припинити це.

За що утримують Шихаметова

17 лютого окупаційна влада провела масові обшуки в Білогорську, Бахчисараї, Сімферополі та Севастополі, після яких затримали 6 людей. Серед них і Яшар. Усіх затриманих звинуватили в участі в ісламській політичній партії "Хізб-ут Тахрір". Окупанти оголосили її терористичною організацією, тому і переслідують усіх членів.