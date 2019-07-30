"Без броні": у Києві презентували результати унікального дослідження

25 липня у приміщенні лекторію Veteran Hub відбулася прес-конференція на тему "Залученість ветеранів до громадсько-політичного життя: шлях від військових перемог до особистих".

Організатори представили попередні результати дослідження щодо ставлення громадськості до ветеранів, а також оновлений ресурс "Без броні" для пошуку ініціатив та можливостей для ветеранів АТО/ООС.

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У травні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 368 861 учасника бойових дій. Тому одним з головних завдань проведеного дослідження було з'ясувати стан розвитку ветеранського руху в країні. Дослідники брали до уваги впливовість та потенціал ветеранських організацій, успішні приклади інтеграцій до громадсько-політичного життя та інші фактори.

Дослідження складалося з кабінетної та польової частини й проводилося протягом весни-літа 2019 року.

Основні тези з прес-конференції:

– Представлена веб-платформа "Без Броні" має оновлений інтерфейс та мобільну версію сайту. Також структурно вона зазнала змін: з'явились нові розділи, такі як "можливості" та "новини". У рамках проекту висвітлюються успішні ветеранські історії у розділі "інтерв'ю". Проект "Без броні" запрошує організації реєструватись на оновленому сайті, оскільки для них з'явилися нові можливості.

– На думку опитаних у ході дослідження громадської думки респондентів, ветерани мають великий потенціал в політиці, але наразі їхня роль там є незначною. Одна з головних причин – відсутність політиків, які б регулярно лобіювали питання ветеранів на національному рівні;

– 42% громадян України вважають, що ветераів АТО/ООС треба залучити до політики різного рівня. При цьому 31% респондентів виступають проти цієї ідеї, а 25% не визначилися стосовно цього питання;

– Основною рушійною силою участі ветеранів в громадських і політичних рухах є незадовільна робота держави на національному і місцевому рівні, а також бажання налагодити цю роботу.

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"Без броні"

"Без броні" – всеукраїнський проект, метою якого є створення сприятливих умов для успішної̈ соціалізації̈ та адаптації̈ ветеранів, їхнього повернення до мирного життя, а також підтримка шляхом поширення інформації про успішні приклади самореалізації і результати досягнень після повернення з АТО. Щоб отримувати актуальну інформацію щодо ветеранських ініціатив та інші новини проекту, підписуйтесь на телеграм-канал "Без Броні".

Проект "Без Броні-3" виконується ГО "Студена" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).