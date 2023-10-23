Принижував та знущався з українців: у Росії помер пропагандист Андрєєв
Помер російський пропагандист Станіслав Андрєєв (Дядя Слава). Він часто знущався з українців у своїх прямих ефірах.
У Андрєєва був навіть свій блог з проросійськими ненависниками України. Про смерть пропагандиста повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що відомо про Андрєєва
Станіслав Андрєєв помер 22 жовтня у віці 56 років. За даними росЗМІ, він боровся з онкологічним захворюванням.
На ютуб-канал Андрєєва підписано 300 тисяч осіб, а на телеграм-канал – понад 500 тисяч. Пропагандист активно підтримував російську владу та проведення війни в Україні.
Відомо, що Андрєєв часто називав росіян і українців "одним народом". Він стверджував, що українці нібито можуть "легко перевзутися, а особливо у момент, коли їм страшно".
Окрім цього, Андрєєв заявляв, що українці буцімто "поважають Росію, яку бояться".
Як виглядав Андрєєв / фото росЗМІ
Загинув друг Медвєдєва Абдулаєв
Нагадаємо, що раніше загинув колишній прем'єр Дагестану та друг Мєдвєдєва Магомед Абдулаєв. Він потрапив у ДТП і помер у лікарні.
Абдулаєв має давні дружні відносини з Дмітрієм Мєдвєдєвим. Відомо, що прем'єр-міністром Дагестану Абдулаєв став у 2010 році завдяки підтримці Мєдвєдєва, на той час президента Росії.
До речі, також під час прем'єрства Абдулаєва президентом Дагестану була людина з групи Мєдвєдєва – Магомедсалам Магомедов.