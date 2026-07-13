Полк "Скеля" відреагував на гучний скандал навколо командира 155 ОМБр Лучанова

Полк "Скеля" прокоментував справу екскомандира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Його підозрюють у викраденні та умисному вбивстві двох цивільних.

Про це повідомляє 425 окремий штурмовий полк "Скеля".

Як відреагували на скандал у полку?

У підрозділі зазначили, що Станіслав Лучанов до лютого 2026 року обіймав посаду начальника штабу 425-го ОШП, після чого був призначений командиром 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської.

Події за участі Станіслава Лучанова та його підлеглих, які розслідують правоохоронні органи, відбулися вже під час проходження ним служби на посаді командира 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської. 425 окремий штурмовий полк "Скеля" не має жодного стосунку ні до обставин цього кримінального провадження, ні до рішень, які могли бути ухвалені в іншій військовій частині"

– йдеться у заяві.

Також там нагадали, що військова кар'єра Лучанова триває з 1998 року. За цей час він проходив службу у 93-й та 23-й окремих механізованих бригадах, 425-му окремому стрілецькому батальйоні, командував 210-м окремим батальйоном територіальної оборони, а згодом менш як рік працював начальником штабу 425-го ОШП. Після цього його призначили командиром 155-ї ОМБр.

Окремо у підрозділі наголосили, що відповідальність за можливі злочини не може покладатися на військові частини, де людина служила раніше.

"Кримінальна відповідальність завжди є персональною і не може переноситися на військові частини, де людина проходила службу в різні періоди своєї кар'єри", – зазначили у "Скелі".

У заяві також пояснили, що 155 окрема механізована бригада є самостійною військовою частиною, яка виконує бойові завдання у смузі відповідальності 7-го корпусу Десантно-штурмових військ. Водночас 425-й окремий штурмовий полк не входить до його структури, не здійснює управління бригадою та не має жодних повноважень впливати на рішення її командування.

Крім того, у полку повідомили, що зараз проходять період внутрішніх змін та реформування.

"425 окремий штурмовий полк "Скеля" проходить період глибоких трансформацій, визнає необхідність змін і розпочинає системне оновлення внутрішніх процесів, управлінських підходів та стандартів служби", – наголосили військові.

Наприкінці заяви у підрозділі підкреслили, що рішуче засуджують будь-які злочини проти цивільного населення та відмежовуються від осіб, причетних до таких дій, незалежно від місця їхньої служби.

"Скеля" рішуче засуджує злочини проти цивільних громадян і відмежовується від будь-яких злочинних дій та осіб, які їх вчиняють, незалежно від того, де вони служили раніше чи які посади обіймали. Насильство, самосуд, зловживання владою та безкарність несумісні з військовою честю, українським законодавством і принципами, на яких будується наш полк,

– підсумували у 425-му ОШП.

Що відомо про справу Лучанова?

У ніч проти 28 червня семеро чоловіків проникли на територію домоволодіння братів у селі Калинівка Білоцерківського району. За версією слідства, вони силоміць вивезли чоловіків у невідомому напрямку.

За інформацією правоохоронців, викрадених могли доправити до Полтавської області, де їх, ймовірно, вбили. Попередньо слідство розглядає як основний мотив помсту через конфлікт, під час якого, за наявними даними, образили дружину тодішнього командира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова.

11 липня правоохоронці повідомили про викриття групи осіб, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних. Підозри оголосили колишньому командиру 155 окремої механізованої бригади та іншим фігурантам кримінального провадження.

Наразі правоохоронці вже затримали екскомандира 155 ОМБр, який, за даними слідства, самовільно залишив військову частину. Інших підозрюваних у справі відсторонили від виконання службових обов'язків.

Згодом стало відомо, що один із викрадених братів – Максим Мосейчук – був гранатометником і в перші дні повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Києва.