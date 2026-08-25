Олігархи розлючені: журналіст з Ірландії розповів, який вихід залишається у Путіна

Якщо ще кілька років тому російські олігархи просто спостерігали за діями Володимира Путіна і війною, то зараз вони в істериці. Це не дивно, бо Росія – це держава, у якій все зав'язано на грошах.

Як тільки система ламається, одразу усе змінюється. Таку думку 24 Каналу висловив журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон, зауваживши, що вже зараз з Москви лунають повідомлення, які доводять розпач.

Який вихід залишається у Путіна?

Журналіст зауважив, що країна-агресорка є мафіозною державою, де керують гроші, а не мораль, етика чи релігія. Росіянам байдуже до щоденних убивств українців, більшість із них задоволена тим, що вторгнення триватиме, доки Росія не досягне своїх початкових цілей. Їх не переконати морально.

Однак якщо бити по грошах, ускладнювати життя, бити по олігархах, які ризикують втратити все, тоді їм стане дуже некомфортно. Ці олігархи почнуть тиснути на Путіна. Не думаю, що його хтось викине з вікна або отруїть. Він продовжуватиме війну, поки фізично зможе. Путін уже занадто глибоко зайшов, щоб сказати: "Я помилився, війна була поганою ідеєю, повернімося назад". Він довів російських олігархів до таких страждань та фінансових втрат, що вже не може визнати помилку,

– наголосив він.

Саме тому єдине, що може робити диктатор Росії зараз – це продовжувати війну, адже від цього залежить його життя. Це небезпечно, тому що Росія – це імперія, що відмирає і перебуває на останньому етапі існування. А на фінальних етапах краху імперії, за словами Робертсона, потрібно бути якомога далі від неї, бо саме тоді вона найбільше б’ється у відчаї.

Робертсон про єдиний вихід для російського диктатора: дивіться відео

Тому зараз звучать повідомлення про можливе вторгнення в країни НАТО вже найближчими тижнями. Це відчувається і в Києві через постійні балістичні удари.

Паралельно Росія працює над новими напрямками і новими цілями. Уздовж російсько-білоруського кордону зараз будують десять нових укриттів для операторів дронів. За супутниковими знімками видно, що частина цих позицій може дозволяти запускати дрони на відстань до 1000 кілометрів, аж до Варшави. І це має дуже сильно тривожити НАТО, бо Росія знову перевіряє межі допустимого.