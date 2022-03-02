Станція в Енергодарі працює в штатному режимі, ворогу пояснили, що "допомоги" не потребують

Нещодавно була чергова спроба відвідання атомної електростанції в Енергодарі, що на Запоріжжі, "непроханими гостями". Однак ворогу пояснили, що їхня "допомога" не потрібна.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Зараз станція працює в штатному режимі. Крім того, все знаходиться під охороною.

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Також жителі міста звернули увагу окупантів на те, що існують міжнародні нормативні акти. Саме вони регулюють військові дії та забороняють їх в 30-кілометровій зоні від атомних електростанцій.

Але, мабуть, цим людям міжнародні закони та закони фізики невідомі,

– зауважив Старух.

Олександр Старух заявив, що станція в Енергодарі захищена: дивіться відео





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