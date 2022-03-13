На станціях метро Харкова створюють дитячі куточки

Волонтери та благодійники доставили у 26 станцій харківського метрополітену іграшки та різні матеріали для творчості й розвитку дітей та підлітків.

Дитячі кімнати організували гуманітарна місія "Проліска" та Фонд "Професійний розвиток Харкова". В організації зазначили, що нині станції метро виконують функції не тільки укриття від щоденних обстрілів міста, а й фактично є місцем де живе багато харків'ян з дітьми, які залишились без домівок.

Читайте також: Від початку війни Укрзалізниця евакуювала близько 250 тисяч дітей

Дуже важливо в цей непростий час надавати підтримку дітям, які перебувають у стресі. Завдяки переданим наборам на станціях метрополітену будуть облаштовані дитячі куточки, де маленькі харків'яни зможуть грати та займатись творчістю,

– йдеться в повідомленні волонтерів.

Ця ініціатива є частиною проєкту "Безпечний маршрут для дітей", який Фонд "Професійний розвиток Харкова" втілює у співпраці з UNICEF Ukraine.

Координаторка проєкту Марина Ладиженська додала, що на станціях метро зараз сумарно перебувають понад 1200 дітей до 15 років, що ще більше підкреслює актуальність такої ініціативи.

Підтримати гуманітарну місію «Проліска» можна за посиланням