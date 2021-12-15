Станцював з ялинкою на голові: чиновник з Кривого Рогу став зіркою мережі – кумедне відео

У Кривому Розі працівники Саксаганської районної ради записали милий новорічний ролик. У ньому вони станцювали під пісню Потапа "Здравствуй опа Новый год".

Чиновники підтримали ідею керівництва

Так оригінально привітати мешканців з прийдешніми святами вирішили працівники організаційного відділу. Усі герої ролику одягнули святкові краватки зеленого кольору.

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Почали танець усміхнені жінки, а за їхньою спиною сховався головний спеціаліст відділу. Йому й дісталася основна партія. На приспіві працівник вийшов наперед та почав активно танцювати з серйозним виразом обличчя.

До речі, таким танцем працівники райвиконкому підтримали ініціативу керівництва – створити свою унікальну ялинку і сфотографуватися з нею.

Дивіться відео новорічного привітання чиновників з Кривого Рогу:

Як відреагували мешканці Кривого Рогу

Користувачі мережі позитивно відреагували на таку творчість чиновників. Люди активно залишали похвальні коментарі у дописі під відео:

Вау! Це просто пушка!

Молодці! Будемо брати з вас приклад.

Які молодці. Супер!

Ви найкращі!

Креативно і сучасно. Супер!

Повний текст публікації Саксаганського райвиконкому у Кривому Розі у фейсбуці:

Вирішили зробити не класне фото, а відео та приєднатися до челенджу Василя Старовойта.

Запалюйте разом з організаційним відділом.