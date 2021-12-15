Станцював з ялинкою на голові: чиновник з Кривого Рогу став зіркою мережі – кумедне відео
У Кривому Розі працівники Саксаганської районної ради записали милий новорічний ролик. У ньому вони станцювали під пісню Потапа "Здравствуй опа Новый год".
Чиновники підтримали ідею керівництва
Так оригінально привітати мешканців з прийдешніми святами вирішили працівники організаційного відділу. Усі герої ролику одягнули святкові краватки зеленого кольору.
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Почали танець усміхнені жінки, а за їхньою спиною сховався головний спеціаліст відділу. Йому й дісталася основна партія. На приспіві працівник вийшов наперед та почав активно танцювати з серйозним виразом обличчя.
До речі, таким танцем працівники райвиконкому підтримали ініціативу керівництва – створити свою унікальну ялинку і сфотографуватися з нею.
Дивіться відео новорічного привітання чиновників з Кривого Рогу:
Як відреагували мешканці Кривого Рогу
Користувачі мережі позитивно відреагували на таку творчість чиновників. Люди активно залишали похвальні коментарі у дописі під відео:
- Вау! Це просто пушка!
- Молодці! Будемо брати з вас приклад.
- Які молодці. Супер!
- Ви найкращі!
- Креативно і сучасно. Супер!
Повний текст публікації Саксаганського райвиконкому у Кривому Розі у фейсбуці:
Вирішили зробити не класне фото, а відео та приєднатися до челенджу Василя Старовойта.
Запалюйте разом з організаційним відділом.