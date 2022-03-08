Starbucks зупиняє бізнес у Росії, кафе закриваються

Мережа кав'ярень Starbucks припиняє роботу на території Росії. Кафе відомої мережі закриваються у Росії.

Схоже, що після бойкотування Starbucks, яка продовжувала працювати в країні-агресорі, мережа змінила своє рішення та оголосила про вихід з Російського ринку.

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Starbucks не захотіла мати репутацію кривавого бізнесу, тому заявила про припинення співпраці з Росією. Кафе цієї мережі в Росії припиняють роботу.

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