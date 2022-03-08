Starbucks зупиняє бізнес у Росії, кафе закриваються
8 березня 2022 , 22:12Читать новость на русском
Джерело:bbbreaking
Мережа кав'ярень Starbucks припиняє роботу на території Росії. Кафе відомої мережі закриваються у Росії.
Схоже, що після бойкотування Starbucks, яка продовжувала працювати в країні-агресорі, мережа змінила своє рішення та оголосила про вихід з Російського ринку.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Starbucks не захотіла мати репутацію кривавого бізнесу, тому заявила про припинення співпраці з Росією. Кафе цієї мережі в Росії припиняють роботу.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!