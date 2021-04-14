Старі нові проблеми бізнесу: на що найбільше скаржились підприємці в 2020 році

2020 рік відзначився початком глобальної пандемії COVID-19. Відтак протягом минулого року бізнес був змушений адаптуватись до роботи в умовах локдауну.

Багато підприємців зменшили темпи ділової активності, деякі призупинили свою діяльність на період жорстких обмежень, або навіть повністю закрили свій бізнес.

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Тим не менш, кількість звернень до Ради бізнес-омбудсмена стосовно порушень держслужбовців збільшилася на фоні старих проблем підприємців, які нікуди не зникли. У 2020 році ми отримали 1737 скарг (+121 скарг проти 2019 року), закрили 1159 справ (+20 справ проти 2019 року) та допомогли бізнесу повернути та заощадити 843 млн грн.

Кількість скарг у майже всіх кварталах була вищою, ніж у докоронавірусному 2019 році. Особливо високим було зростання у першому кварталі 2020 року: +13% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Хто звертався до РБО

Разом з тим портрет скаржників залишився подібним до попередніх років: 74% скарг надійшли від малого та середнього бізнесу, 26% – від великого. Частка звернень від українських підприємств була традиційно найбільшою та склала у звітному році 87%. Лише 13% скарг РБО отримала від компаній з іноземним капіталом. Серед ТОП-5 регіонів за кількістю скарг були місто Київ (40% звернень), Харківська (8%), Дніпропетровська (8%), Київська (7%) та Одеська (6%) області.

Які скарги РБО розглянула в 2020 році:

1. Як і раніше, скарги з податкової тематики очолили рейтинг звернень до РБО (64%). У порівнянні з 2019 кількість скарг податкового блоку загалом зросла на 14%, проте із введенням карантину та запровадженням мораторію на податкові перевірки внутрішня структура податкового блоку змінилася. Так, у порівнянні з 2019 роком ми отримали на 146 скарг менше з податкових перевірок – 224.

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Водночас, втричі зросла кількість скарг на блокування податкових накладних: з 95 у 2019 році до 273 у 2020 році. Підприємці більше скаржилися на безпідставне включення у переліки "ризикових" платників податків (кількість скарг зросла з 127 у 2019 до 207 скарг у 2020 році). Також на 38% зросла кількість скарг щодо невиконання судових рішень (з 108 до 147).

2. У 2020 році підприємці направили до РБО 202 скарги на порушення правоохоронних органів.

Зокрема, підприємці набагато більше скаржилися дії та бездіяльність Національної поліції (+9% проти 2019 року). Кількість звернень на цей орган зросла у чотири рази з 35 скарг у 2016 році до 121 у 2020 році.

Примітно, що обсяг скарг на Службу безпеки України збільшився на 41% проти 2019 року. Водночас, на 47% зменшилася кількість скарг на дії та бездіяльність органів Прокуратури – з 81 у 2019 до 56 у 2020 році.

3. Тим часом скарги щодо порушень державних регуляторів склали 5% від загальної кількості звернень у 2020 році. Переважно підприємці оскаржували дії АМКУ, зокрема щодо порушень під час державних закупівель або тендерів держпідприємств. РБО отримала 9 скарг щодо ДАБІ та 7 скарг щодо неправомірний дій Держгеокадастру.

4. Порівняно з 2019 роком, бізнес на 15% менше звертався до РБО з проблемами на митниці. Втім найбільше скарг, що ми отримали у звітному періоді, стосувалися коригування митної вартості – 34 скарги, а також затримки або відмови у митному оформленні – 26 скарг.

5. Зрештою, незважаючи на те, що частка дій місцевих органів влади була на рівні 5% всіх звернень у 2020 році, обсяг звернень з цього приводу був другим за кількістю (68) від початку діяльності установи. Найчастіше бізнес стикався з проблемами у зв'язку з виділенням земельних ділянок та отриманням дозволів на встановленням тимчасових споруд та зовнішньої реклами. Мали місце також й інвестиційні спори з місцевими органами влади, коли представники місцевої влади не виконували свої обов'язки в межах інвестиційних проєктів.

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6. Неочікувано малим був обсяг звернень до РБО щодо карантинних обмежень. Звернення підприємців стосувалися, серед іншого, реекспорту медичних костюмів, заборони роботи магазинів, реєстрації та поновлення діяльності ФОПів. За нашими спостереженнями, хоча підприємці й озвучували сумніви щодо карантинних обмежень, вони не зверталися до РБО з незаконними діями держорганів в цьому контексті.



Підсумки скарг підприємців до бізнес-омбудсмена в 2020 році / Графіка автора

Варто зауважити, що установа однаково ставиться до скарг від усіх без винятку заявників, розглядає звернення бізнесу безкоштовно та керується принципами незалежності та конфіденційності в своїй роботі. Найшвидший спосіб звернутися за допомогою до Ради бізнес-омбудсмена – подати скаргу онлайн.