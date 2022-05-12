"Старий маразматик Путін": як окупанти діляться враженнями від військового параду

У Москві цьогоріч відбувся традиційний парад до 9 травня. Проте таке дійство вразило не всіх.

Про це повідомили 12 травня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Вони опублікували перехоплену розмову російських загарбників.

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У розвідці зазначили, що це перехоплення розмови окупанта зі своєю подругою показало ставлення росіян до параду.

Військовослужбовець не може зрозуміти логіки проведення урочистостей: "Через ковід парад скасували, а через війну – ні. Логічно",

– розповіли у розвідці.

Перехоплена розмова росіян: дивіться відео

Що росіяни думають про промову Путіна

Подруга окупанта "аналізує" промову свого президента-диктатора. Вона навіть сумнівається в адекватності Путіна.

Сьогодні Путін на параді віддав шану загиблим в Одесі у 2014. Він адекватний взагалі, ні? Його промова це якась жесть. До чого тут Суворов, Мономах і велика вітчизняна війна?,

– сказала жінка.

Окупант дав їй пряму відповідь: "Ну що ти хочеш. Старий маразматик".

Ще одне перехоплення від розвідки

Розмова відбулася напередодні 9 травня. Вони заявляють, що війна в Україні страшніша за війну в Чечні. Окупанти сподівались до "дня пабєди" все закінчиться й Путін просто вдарить по Україні ядерною зброєю.

З розмови можна зробити висновок, що росіяни деморалізовані й не визнають якихось успіхів "спецоперації" в Україні. Окупанти хочуть повернутись додому, але не знають, як це зробити, щоб залишитися живими.

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Несподіванка для окупантів

Росіяни не очікували опору та відсічі від української армії та бояться загальної мобілізації. Крім цього, рашисти шукають способи втекти з України. Вони говорять, що найкраще просто відмовитись від бойових дій і навіть отримати ув'язнення. За їхніми словами, це ліпше ніж померти в Україні. Зазначають, що ЗСУ розбили кілька колон і через це вони бояться пересуватися вдень.