Не Ілон Маск: глава МЗС Польщі заявив, що Starlink в Україні фінансує виключно Варшава

Термінали Starlink для України фінансує виключно Польща, а не Ілон Маск. Про це заявив очільник зовнішньополітичного відомства Польщі Радослав Сікорський.

Відповідну заяву він зробив в четвер, 10 жовтня, під час пресконференції. Про це пише Polskie Radio 24.

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Starlink для України фінансує виключно Варшава

Сікорський вказав, що лише Польща, а не Ілон Маск, спонсорує модулі Starlink в Україні. Він також заявив, що Варшава і надалі продовжить фінансувати їх закупівлю для нашої держави, адже Starlink забезпечує доступ до мережі навіть у складних умовах.

За словами глави польського МЗС, одним із ключових факторів, який дозволяє українцям і надалі ефективно захищатися від росіян – підключення до інтернету за допомогою терміналів Starlink.

Ці термінали Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею,

– сказав він.

Він наголосив, що це роблять вони, а не хтось інший.