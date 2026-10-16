Ілон Маск запропонував Трампу сповільнити Starlink в Україні, — The Telegraph

Ілон Маск запропонував Дональду Трампу обмежити швидкість системи Starlink в Україні. Президент США схвалив цю ініціативу, що суттєво послабило захист українських дронів від повітряних атак.

Про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на чотири обізнані джерела.

Що відомо про пропозицію Маска обмежити Starlink в Україні?

Домовленість між американським політиком і засновником компанії SpaceX дозволила Пентагону ввести ліміти швидкості на військовий зв'язок Starshield.

Встановлені обмеження не дозволяли безпілотникам на базі Starshield рухатися швидше ніж 160 кілометрів на годину. Через це українським військовим стало практично неможливо перехоплювати російські реактивні дрони та ракети, швидкість яких удвічі вища.

Володимир Зеленський під час саміту ЄС у Брюсселі назвав уповільнення супутникового зв'язку "дуже небезпечним і неприємним сюрпризом". Водночас український лідер зауважив, що сигнали вже почали повертати, хоча повноцінне відновлення швидкості ще триває.

Сам Ілон Маск спочатку публічно відкидав власну причетність до блокування та намагався перекласти відповідальність на Білий дім. "Будь-які обмеження щодо швидкості або використання вирішуються військовими США і, зрештою, президентом", – заявляв він напередодні.

Дональд Трамп також заперечив особисту участь або роль підприємця у виникненні проблем зі зв'язком. Проте високопосадовці в Європі та Україні стверджують, що обидва діячі діяли узгоджено на тлі розбіжностей через далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах.

На такі кроки гостро відреагували європейські партнери, зокрема в Польщі, де вказали на неприпустимість залежності оборонного сектору від однієї приватної структури. "Як ваші європейські клієнти, ми спостерігаємо за вами", – попередив засновника технологічної імперії міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський.

Втручання бізнесмена в роботу терміналів під час бойових дій фіксується не вперше. Нагадаємо, раніше ми писали, як у 2023 році Ілон Маск відмовився увімкнути Starlink біля берегів окупованого Криму для здійснення атаки дронів, хоча згодом сприяв блокуванню доступу до зв'язку для російських підрозділів.

Варто зазначити, що американські сенатори Роджер Вікер і Кевін Крамер запропонували Володимиру Зеленському угоду, за якою Україна мала б на 100 днів припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Натомість США могли б розширити покриття супутникового зв'язку Starlink приблизно на 300 кілометрів углиб Росії, що дозволило б Україні виявляти та уражати російські ракетні пускові установки. За даними The Wall Street Journal, Зеленський погодився на пропозицію, однак угоди зрештою не уклали.