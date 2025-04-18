Росія готується до війни в космосі та працює над зброєю, що могла б глушити Starlink, – Forbes

Росія розгортає сучасні винищувачі-бомбардувальники та ракети для знищення терміналів від SpaceX – Starlink – по всій Україні. Країна-агресорка також розробляє зброю, яка може бути використана в майбутній космічній війні із Заходом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Forbes.

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Яку зброю випробовує Росія для глушіння Starlink

Після шквалу погроз збити західні супутники, які допомагають Україні, Москва почала випробовування своєї протисупутникової ракети "Нудоль". У виданні зазначили, що ця система вже була запущена для підриву космічного корабля радянських часів на низькій навколоземній орбіті.

В майбутньому ця ракета теоретично може влучити в будь-який із 7 000 супутників SpaceX.

За словами Вікторії Самсон, головного директора з космічної безпеки та стабільності фонду Secure World Foundation, російське міністерство оборони може розглядати можливість оснащення протисупутникових ракет "Нудоль" ядерними боєголовками. Проте вона швидко додала, докази цього ще не переконливі.

В одній зі своїх доповідей Самсон зазначає, що російський оборонний комплекс, що виробляє ракету прямого підйому, позиціонує "Нудоль" як "потенційну загрозу для кожного американського космічного апарату на низькій навколоземній орбіті".

У зоні досяжності ракети "Нудоль" перебувають різні космічні апарати – від Міжнародної космічної станції (МКС) до супутників SpaceX Starlink, які передають широкосмуговий зв'язок українським військовим, і космічних апаратів Planet Labs, які роблять фото з рухом російських танків і ракетних бригад, залучених у вторгненні в Україну.

У доповіді "Глобальний контркосмічний потенціал 2025" Вікторія Самсон додає, що росіяни за часів СРСР розгорнули подібний перехоплювач з ядерною боєголовкою як частину системи протиракетної оборони. У НАТО її тоді назвали "Горгона".

Якщо кремлівські фахівці з озброєнь наввипередки розробляють нові ядерні боєголовки для "Нудолів", це може означати появу другого покоління систем доставляння атомної зброї. Росія працює над ними для потенційних космічних воєн із Заходом у майбутньому,

– мовиться у матеріалі.

Що може статися, якщо Росія запустить ядерну зброю в космос

У 2024 році Білий дім оприлюднив інформацію, що американські спецслужби виявили надсекретний російський проєкт із виробництва космічного корабля з ядерним озброєнням, який постійно переслідуватиме західні супутники на низькій навколоземній орбіті. Не було жодних ознак того, що Кремль відмовився від цих розробок.

Самсон, яка раніше працювала старшим науковим співробітником в Коаліції за зменшення ядерної небезпеки та в оборонному аналітичному центрі, зазначила що досі незрозуміло, скільки супутників з ядерним озброєнням може запустити Москва.

"Я б припустила, що більше одного, просто щоб мати резервний варіант на випадок, якщо виникнуть проблеми з першим. Але це буде настільки ефективна зброя ASAT, що цілий флот не знадобиться", – каже експертка.

Вона наголошує, що детонація потужної ядерної бомби на орбіті може не тільки знищити тисячі супутників, але й швидко спричинити загибель будь-яких космонавтів поблизу.

Дійсно, Агентство зменшення оборонної загрози Пентагону, яке провело серію імітаційних ядерних вибухів на різних висотах орбіти, заявило у широкому звіті, що вибух ядерної бомби потужністю 5 000 кілотонн поблизу МКС призведе до швидкої смерті всіх її космонавтів.

За прогнозами агентства, вибух "викликає променеву хворобу астронавтів приблизно протягом однієї години та 90% ймовірність смерті протягом 2 – 3 годин".

Журналісти зазначають, що коли Кремль востаннє випробовував "Нудоль" – без ядерної зброї на борту – він розтрощив масивний неактивний супутник та створив швидкісне мінне поле з уламків. Останнє швидко наблизилося до орбітальної траєкторії МКС та її міжнародного екіпажу.

Які модернізації здійснює Росія, щоб боротися проти Starlink

У Росії неодноразово заявляли, що станції Starlink в Україні нібито є важливими військовими об'єктами. Кремль розгорнув сучасні винищувачі-бомбардувальники Су-34, реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С" і безпілотники-камікадзе "Ланцет", щоб знайти та знищити.

За словами Вікторії Самсон, коли засновник SpaceX Ілон Маск почав постачати станції Starlink в Україні, він попередив користувачів про те, що російські війська можуть відстежувати їхні супутникові передачі наземно-космічного зв'язку і націлитися на ці термінали.

Маск також розповідав, що московські фахівці з радіоелектронної боротьби здійснювали одиничні атаки, спрямовані на глушіння зв'язку Starlink. Він зазначав, що SpaceX бореться з цифровими атаками, оновлюючи програмне забезпечення терміналів, щоб протистояти цим кампаніям.

Росія надає великого значення інтеграції радіоелектронної боротьби у військові операції та вкладає значні кошти в модернізацію цього потенціалу,

– пояснює Самсон у новому звіті "Контрпростір 2025".

Нещодавні модернізації стосувалися тактичних систем, що можуть глушити супутникові термінали користувачів і втручатися в системи наведення безпілотників і керованих ракет. Самсон стверджує, Росія має довгу історію використання засобів радіоелектронної боротьби під час конфліктів, і з початком війни в Україні відправила в бій одних з найкращих у цій галузі бійців.

Країна-агресорка також удосконалює свою систему "Тобол", призначену для атаки на іноземні супутникові передачі. Витік американських військових документів свідчить про те, що Росія використовувала щонайменше 3 установки "Тобол", намагаючись порушити сигнали комерційного супутника Starlink над Сходом України.

За словами експертки, починаючи з минулого року українські військові підрозділи повідомляють про поодинокі переривання зв'язку зі Starlink.

Водночас Кремль розробляє нову технологію атаки під назвою "Калинка", призначену "для виявлення і порушення сигналів, що надходять до супутників Starlink і від них".

Хоча деякі експерти з питань оборони прогнозують, що Кремль може підірвати одну або кілька ядерних боєголовок у космосі як асиметричну атаку, здатну знищити принаймні частину американських супутникових кілець, які переважають, експертка з військової космічної програми Москви і ядерної модернізації на факультеті військових досліджень Королівського коледжу Лондона Олена Гроссфельд каже, що така стратегія несе величезний ризик для Росії.

Якщо атомна атака на орбіті знищить хоча б один американський супутник, розгорнутий для моніторингу московських МБР з ядерними боєголовками, зазначає експертка, то "це саме по собі може розглядатися як передвісник ядерної атаки". Тож такі дії спровокують нищівну американську контратаку, внаслідок якої власні термоядерні ракети шахтного і підводного базування будуть вражати цілі по всій Росії.

На думку Гроссфельд, Владімір Путін, попри своє ядерне балансування на межі протягом останніх трьох років, не хоче розпалювати атомну війну Судного дня з альянсом НАТО, що складається з 32 країн.