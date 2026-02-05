У Зеленського розповіли деталі, як домовились з Маском про Starlink
- SpaceX провела верифікацію терміналів Starlink, що позбавило Росію доступу до мережі, після того, як Міноборони України звернулося з таким проханням до Ілона Маска.
- Очільник Міноборони зумів налагодити довірливу комунікацію з Маском, що дозволило швидко розв'язати проблему з використанням Starlink росіянами.
Після того як росіяни почали використовувати Starlink на своїх дронах, Міноборони звернулося до Ілона Маска для розв'язання проблеми. Компанія SpaceX провів верифікацію всіх терміналів, а Росія втратила доступ до зв'язку.
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, як вдалося так швидко налагодити комунікацію з Маском. Він зауважив, що не завжди публічні заяви певної людини відповідають тому, що вона робить насправді.
Як вдалося домовитися з Маском?
Попри дещо неоднозначні заяви Ілона Маска, він чітко розуміє всі ризики, які генерує Росія. Інша річ у тому, що він полюбляє інформаційно виділятися, озвучувати агресивні виступи. Але очільник Міноборони Михайло Федоров зміг комфортно працювати з Маском.
Україна працює з компанією SpaceX з початком повномасштабної війни. Федорову вдалося вибудувати довірливу комунікацію і це спрацьовує. Попри все Маск не зацікавлений в тому, щоб геноцидні практики Росії відбувалися зокрема через його активи,
– наголосив Михайло Подоляк.
Після війни в історії буде зафіксовано все, що відбувається: який тип війни підтримував Кремль, скільки геноциду приніс в Україну. Маск не хоче, щоб його пов'язували з такими злочинами.
Втім зараз важливо продовжувати роботу. Адже Росія шукатиме людей, які зможуть зареєструвати Starlink у "білих списках".
Важливо! Термінали Starlink, які внесені до так званого "білого списку", пройшли верифікацію та вже працюють. Але весь процес ще не завершений, списки оновлюються раз в день. Триває робота, щоб це відбувалося у режимі реального часу. Натомість росіяни уже не мають доступу до супутникової мережі.
На жаль, в Україні є чимало людей, які працюють на Росію, наводять ракети на наші об'єкти, передають інформацію. Країна-агресорка не має альтернативи для Starlink, тому вони шукатимуть способи, як його зареєструвати. Треба максимально відстежувати все, що відбуватиметься.
Росія використовує дрони зі Starlink: що відомо
- Окупанти почали керувати своїми дронами через Starlink, що дозволило ворогу посилити удари по логістиці України. Зокрема на ділянці Богуслав – Петропавлівка, яку використовують ЗСУ, відбулося близько 10 ударів. У Міноборони відреагували на ситуацію та обіцяли розібратися.
- Команда Михайла Федорова зв'язалася з компанією SpaceX та особисто Ілоном Маском. Реакція була швидкою. Уже наступного дня Маск написав, що почалося блокування Starlink, які використовували росіяни. Він зауважив, що співпраця з Україною продовжується і його компанія "готова робити навіть більше".
- Згодом Федоров повідомив, що всі неверифіковані термінали відключать, а українські користувачі отримають інформацію щодо подальших кроків. Тим часом росіяни бідкаються, адже втратили зв'язок. Вони намагалися переконати, що проблеми нібито є в обох сторін, але в Сил оборони термінали Starlink працюють.