Україна просить у Маска Starlink для полювання на пускові установки Росії, – FT

Україна просить дозволити використання далекобійних дронів зі Starlink для ударів по російських балістичних ракетних установках на відстані до 200 кілометрів від кордону. Для цього Києву потрібне схвалення Ілона Маска.

Про це пише Financial Times.

Що потрібно Україні, щоб завдавати ударів по російських ракетних установках?

Йдеться про безпілотники, які використовують супутникову мережу SpaceX для підтримання стабільного зв’язку з операторами на великих відстанях. Такий зв'язок може бути надійнішим за звичайні радіоканали та менш вразливим до традиційних засобів радіоелектронної боротьби.

За даними видання, Володимир Зеленський порушував це питання під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі в липні. Український президент попросив американського лідера поговорити з Ілоном Маском щодо можливості дозволити використання Starlink на українських далекобійних дронах.

Київ пропонував обмежити дальність застосування таких безпілотників 200 кілометрами від українського кордону. Це дозволило б атакувати російські пускові установки балістичних ракет, системи управління та іншу військову інфраструктуру, пов'язану з ракетними ударами по Україні.

Водночас Трамп, за словами співрозмовників Financial Times, не дав однозначної відповіді та не підтримав запропонований план. Джерела видання також вважають малоймовірним, що Маск погодиться на використання Starlink для таких ударів.

Starlink уже широко застосовується Україною для забезпечення зв'язку на фронті. Однак раніше Маск не дозволяв використовувати супутникову мережу для атак по території Росії. Українська сторона вважає, що можливість застосовувати Starlink на далекобійних дронах могла б посилити їхню ефективність під час полювання на російські ракетні комплекси. Водночас остаточне рішення щодо такого використання супутникової мережі залишається за її оператором – SpaceX.

Нагадаємо, російські "Іскандери-М" складно знищити через їхню мобільність: після виходу з укриття установка швидко займає позицію, запускає ракету й залишає її. За словами військового експерта Павла Нарожного, найкращий момент для удару – кілька хвилин перед запуском, але для цього Україні потрібні швидкі балістичні ракети. Інший можливий варіант — використання ударних дронів із супутниковим зв’язком Starlink безпосередньо над територією Росії.