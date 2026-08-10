Військовий експерт, засновник фонду "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу пояснив, за яких умов Сили оборони України можуть "спіймати" російські пускові та чому для одного зі сценаріїв критично важливо мати власні балістичні ракети. Він також описав інший, поки значно складніший варіант полювання на "Іскандери" в російському тилу.

Як Україна може "спіймати" російські пускові?

У Росії може бути до сотні пускових установок "Іскандер-М", однак район їхнього можливого застосування можна певною мірою звузити. Відомі максимальна дальність роботи комплексу – близько 500 кілометрів – і напрямки попередніх пусків. Крім того, для старту ракети потрібна придатна ділянка без перешкод на її траєкторії, зокрема будівель, дерев чи рельєфу, який заважатиме запуску.

Чи можемо ми їх спіймати? Абсолютно реально. "Іскандер-М" – це доволі велика й характерна машина, яка сильно відрізняється від цивільних вантажівок. Коли вона виїжджає зі свого укриття, супутник може її побачити,

– пояснив Нарожний.

Знищити комплекс безпосередньо під час руху значно складніше. Реальніше працювати в момент, коли установка вже прибула на вогневу позицію і на кілька хвилин зупинилася перед запуском. Для такого удару потрібен засіб, який зможе дуже швидко подолати відстань від України до цілі.

На вогневій позиції вона перебуває декілька хвилин. Цього достатньо, щоб ми з території України балістичною ракетою зі швидкістю три Махи або більше могли її знищити. Але треба мати саме ці ракети,

– наголосив військовий експерт.

За нинішніх умов саме відсутність достатньої кількості власної балістики суттєво ускладнює такі удари.

Другий сценарій – дрони над Росією

Інший варіант полювання на російські пускові значно складніший і поки радше теоретичний. Для нього Україні потрібен стабільний супутниковий зв'язок над територією Росії, який дозволив би керувати ударними дронами вже безпосередньо у ворожому тилу.

Якщо домовитися зі SpaceX і нам увімкнуть зв'язок на території ворога, тоді теоретично можна побудувати носій дронів,

– розповів Нарожний.

Такою платформою могла б стати, наприклад, крилата ракета "Нептун", яка несла б кілька баражуючих боєприпасів. Її можна було б заздалегідь відправити в район імовірного пуску, а після виявлення "Іскандера" випустити дрони вже неподалік від цілі.

Ми бачимо, що пускова установка наближається до вогневої позиції, з "Нептуна" вилітають дрони й через Starlink знищують її. Зараз це більше схоже на фантастику, але в майбутньому такий сценарій можна реалізувати,

– пояснив військовий експерт.

Реалізація цього варіанта напряму залежить від можливості використовувати супутникову мережу SpaceX над Росією. Поки таких умов немає, цей спосіб залишається перспективною концепцією, а не готовим рішенням для Сил оборони України.

Військовий експерт пояснив, як знищувати російські пускові: дивіться відео