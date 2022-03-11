Starlink вже є у Житомирі

Україна отримала станції Starlink, які мають підтримувати підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці. Їх вже відправляють у різні міста.

Про те, що Житомир отримав Starlink повідомили 11 березня. У мерії зазначили, що тепер вони не бояться перебоїв зв'язку.

До теми Україна отримала другу значно більшу партію станцій Starlink

Також наголосили, що працюватиме супутниковий інтернет.

"Маю надію, що після нашої перемоги Ілон Маск приїде до Житомира! Буде можливість подякувати особисто", – сказав мер Сергій Сухомлин.



Сухомлин подякував Маску / Фото Житомирської міської ради



Starlink​ вже у Житомирі / Фото Житомирської міської ради



Станції Starlink / Фото Житомирської міської ради

Starlink в Україні

Україна 9 березня отримала другу порцію Starlink. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що це завдяки тому, що Ілон Маск підтримав українців й дотримав слова.

Що таке Starlink Це система безпровідного супутникового зв'язку, що надає доступ до широкосмугового інтернет-підключення. Термінали працюють завдяки мережі супутників на орбіті, які взаємодіють між собою на низьких частотах. Starlink надає можливість у будь-якій точці Землі можна встановити безперебійний зв'язок.

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