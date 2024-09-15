Стармер обговорить з Мелоні використання Україною Storm Shadow по Росії, – Bloomberg

Глави урядів Великої Британії та Італії Кір Стармер та Джорджія Мелоні обговорять використання ракет Storm Shadow для ударів ЗСУ по території Росії.

Зустріч відбудеться уже завтра, 16 вересня. Про те, що буде підніматись питання застосування далекобійної зброї повідомили джерела видання.

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Також лідери планують обговорити гібридні загрози, які представляє Росія для Європи і оголосять про підтримку Україні.

Bloomberg зазначає, що візит Стармера до Риму стався через кілька днів після того, як він зустрівся із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, де було обговорено питання дозволу Україні застосування дальних ракет по території Росії. Уточнюють, що мова про ракети Storm Shadow, які керуються за навігаційними даними США.

Видання додало, що Байден досі був проти цього рішення через побоювання, що це може призвести до ескалації війни.

Видання також пише, що днями уряд Великої Британії також проведе переговори щодо цього плану з французькими та німецькими колегами.

Дозвіл використовувати Storm Shadow

Раніше в неділю, глава МЗС Британії Девід Леммі заявив, що переговори зі США та іншими союзниками з цієї пропозиції продовжуються, додавши, що цього місяця в ООН відбудуться подальші обговорення між союзниками та президентом України Володимиром Зеленським.