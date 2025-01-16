Україна повинна бути в максимально сильній позиції перед приходом Трампа, – Стармер

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту до Києва заявив, що для України важливо залишатися в максимально сильній позиції перед приходом Трампа. Він підкреслив, що його країна продовжує залишатися лідером у підтримці Києва.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Стармер також наголосив на необхідності подальшої підтримки України.

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В якій позиції має бути Україна перед приходом Трампа

Страмер заявив, що Україна має бути в максимально сильній позиції перед вступом обраного президента США Дональда Трампа на посаду.

Дуже важливо, щоб Україна перебувала в максимально сильній позиції. Це те, за що я ратував відтоді, як був прем'єр-міністром,

– заявив він під час відвідування лікарні в Києві.

Прем'єр зауважив, що це вде сьома його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я перебуваю в опіковому відділенні однієї з київських лікарень, що є похмурим нагадуванням про те, яку високу ціну платить Україна. Тому ми повинні надати необхідну підтримку", - наголосив Стармер.

За його словами, саме ці питання він обговорює сьогодні з Зеленським. Стармер також підкреслив, що Британія ніколи не повинна відступати від своєї позиції у підтримці України, та зазначив, що його країна була серед лідерів у цьому.