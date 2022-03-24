Старосту Старої Збур'ївки на Херсонщині тримають у полоні і катують: активісти б'ють на сполох

На Херсонщині окупанти викрали старосту села Стара Збруївка Голопристанської ОТГ. Активісти кажуть, що окупанти його по-звірячому катують і хочуть звинуватити у нібито "тероризмі"

Сільського старосту Віктора Маруняка окупанти викрали уже вдруге. З 21 березня його тримають в полоні та катують окупанти.

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Окупанти хочуть судити Маруняка за російськими законами

За словами очевидців, 23 березня Віктора Маруняка привели додому. Там йому підкинули кілька гранат і пригрозили 20-річним терміном ув'язнення за російським законодавством. Однак окупанти отримали чітку відповідь, що село є українським. Окупанти ж заявили, що з 1 квітня "тут буде Росія".

У помешканні сільського старости провели обшуки, будинок розгромили і все майно та їжу вилучили. Маруняка забрали, а його дружину залишили вдома.

Сьогодні будинок оточили російські окупанти і до дружини старости Старої Збру'ївки, яка залишилася без крихти хліба, зараз нікого не пускають.

Активістка Наталія Бімбірайте звернулася до всіх українських та міжнародних організацій, щоб ті сприяли звільненню Віктора Маруняка з полону окупантів. Дії російських орків активістка назвала тероризмом та злочином проти людяності.

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