Як виглядали вишиванки в давнину: фото старовинних сорочок, які вас вразять

Вишиванка – це складова культурної спадщини України. Процес вишивання сорочки є справжнім унікальним мистецтвом, яке опанували наші предки. Ми вже звикли до сучасних вишиванок з цікавими орнаментами й кольорами, втім стародавні вишиванки мали особливий неповторний вигляд, а кожна з них наділялася сакральним значенням.

Історики кажуть, що на території України вишиванки носили ще в Київській Русі, втім тоді таке вбрання було лише для представників еліти. Розповсюдження вишитої сорочки та головним елементом народного одягу припало на кінець XVIII – початок XIX століття.

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Стародавня вишиванка – це справжнісінька вишита реліквія. Здавна кажуть, що вишивка є магічним процесом, оскільки енергія людини через електромагнітні лінії долоні акумулюється на кінчиках пальців і через голку, яка є провідником, вшивається в тканину.

Дослідники проєкту "Локальна історія" віднайшли світлини давніх вишиванок, деякі з яких мають вже понад 100 років. Усі вишиванки є унікальними, оскільки належать до різних регіонів, яким притаманні свої орнаменти.

На світлинах жінки зображені в повноцінному українському строї. Вони одягалися не лише у сорочки, але й жилетки з вишивкою, плахти та доповнювали образ коралями, а у волосся заплітали стрічки.\

Андрій Гоцур з дружиною Анною та сином Михайлом, село Сянки Турківського району, 1948 рік.



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"

Невідомі жінки з села Верхнє Синьовидне (Сколівщина), 1920-ті роки.



Вишиванки наших предків / Фото "Локальна історія"

Параскевія Енджийовська, село Мукані, середина 1920-х років.



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"

Дівчата біля криниці, село Сухівці, 1930-ті роки.



Вишиванки наших предків / Фото "Локальна історія"

Стефанія Патан з чоловіком Павлом та дочкою Уляною, село Синьків (Радехівщина), 1930-ті роки.



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"

Дівчата з села Лапшин (Бережанщина), 1930-ті роки.



Вишиванки наших предків / Фото "Локальна історія"

Марта Кораль, село Романівка (Теребовлянщина), 1940-ві роки.



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"

Параска Яківчук, місто Печеніжин (Коломийщина), 1930-ті роки.



Вишиванки наших предків / Фото "Локальна історія"

Справа стоїть Меланія Сіть, село Перв’ятичі (Сокальщина), друга половина 1920-х років.



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"

16 травня в Україні відзначають День вишиванки. Вже багато років всі українці приміряють в цей день свої вишиті сорочки чи сукні. Як стильно одягнутися та з чим поєднати вишиванку – читайте в нашому матеріалі.