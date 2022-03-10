Страшна колекція "братської любові": Вакарчук показав фрагменти заборонених касетних бомб ворога

Росія геть оскаженіла та використовує для знищення українців навіть заборонену зброю. Мовиться про касетні бомби.

Співак Святослав Вакарчук показав звірства окупантів. Він виклав відео, де на українській землі лежать заборонені касетні бомби.

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Така страшна колекція прояву "братской любві". 9.03.2022, 14-й день російського вторгнення в Україну,

– написав Вакарчук.

Співак активно долучається до боротьби проти окупантів в Україні.

Заборонені касетні бомби: дивіться відео



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