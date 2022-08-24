Старух підтвердив атаку росіян по Запоріжжю: перші подробиці про влучання

У Запорізькій ОВА підтвердили, що російські окупанти знову атакували обласний центр. російські ракети влучили в об'єкти інфраструктури.

Відповідну інформацію повідомив очільник Запорізької ОВА фактично за декілька хвилин після атаки окупантів на місто. Він пояснив, що дані щодо постраждалих ще уточнювались.

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Влада підтвердила вибухи в Запоріжжі

Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об'єкти інфраструктури у Шевченківського району,

– повідомив Олександр Старух.

Очільник Запорізької ОВА також пригадав людям, що важливо дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.

Внаслідок атаки жертв немає

Орієнтовно о 01:33 24 серпня Старух повідомив додаткову іформацію про атаку на Запоріжжя.

Ракети окупантів влучили в об'єкти інфраструктури Шевченківського району і неподалік Комунарського району,

– написав очільник ОВА.

Уточнив, що, за попередніми даними, жертв немає.

Останні новини щодо ракетних ударів по Україні

Напередодні 24 серпня, тобто 31-го Дня Незалежності України, наші спецслужби попередили про високу загрозу масових ракетних обстрілів та провокацій. Тому в багатьох містах запровадили низку обмежень.

російські загарбники вже в перші хвилини Дня Незалежності атакували Україну. Зокрема, серія вибухів пролунала у Запоріжжі орієнтовно о 00:15 24 серпня. Орієнтовно о пів на першу вибухи були також у Харкові.

Варто пригадати, що Харків протягом 23 серпня окупанти обстріляли шість разів. Адже саме в цей день місцеві жителі мали б відзначати день міста.

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