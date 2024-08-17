Ми хронічно недооцінювали українців, – Джонсон після успіхів ЗСУ в Курській області

Колишній глава британського уряду Борис Джонсон висловив неабияке захоплення операцією Збройних Сил України в Курській області. Він наголосив, що такий "ривок" наших Сил оборони нагадує про недоцінення українців.

Власне, про це йдеться у його статті в таблоїді Daily Mail, яку було опубліковано у п'ятницю, 16 серпня. Додамо, що публікація Джонсона була оприлюднена під яскравим заголовком "Після тижня тактичного блиску Україна нарешті може покласти край цій війні".

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Джонсон написав у своїй статті про недооцінення українців

За словами Джонсона, глава Кремля Путін, коли розпочинав своє вторгнення, "навіть у найстрашніших жахіттях не міг уявити, що одного разу в Росію ввійдуть українські танки або що приблизно за тиждень вони захоплять більше території, ніж росіяни захопили за рік – понад 1000 квадратних кілометрів", а також що йому доведеться евакуювати сотні тисяч російських жителів та платити їм через це по 90 фунтів стерлінгів.

Колишній британський прем'єр пише, що "блискавичний прорив" Збройних Сил України в Курській області "нагадує нам про ключову істину війни – ми з самого початку недооцінювали українців".

Він заявив, що було недооцінення сміливості українців – нашої готовності "робити те, що люди вважали неможливим".

І ми хронічно недооцінювали їхню (українців – 24 Канал) чисту лють до російського загарбника – глибоку жагу в українських серцях вигнати війська Путіна з кожного клаптика української землі. Тож, заради Бога, можна нам нарешті припинити молоти язиками, відкинути безглузду путінофобію і дати українцям інструменти, яких вони справді потребують, щоб довести справу до кінця; і під цим я маю на увазі належний дозвіл використовувати інструменти, які ми вже надали,

– ідеться в статті Джонсона.