Питання Донбасу залишається найбільшим каменем спотикання на переговорах, – Зеленський

Український президент Володимир Зеленський днями здійснив чергову поїздку до лінії бойового зіткнення на Сході. Цей крок підтверджує, що Київ не збирається відмовлятися від Донбасу в обмін на мирну угоду.

Детальніше про таке розповіли журналісти The New York Times, які доєдналися до поїздки Зеленського на Донеччину.

Яка роль Донбасу в мирних переговорах?

Президент регулярно відвідує військових біля лінії фронту, попри занепокоєння його служби безпеки. За його словами, такі поїздки підтримують бойовий дух армії. Під час однієї з них він побував у Краматорську Донецької області.

Глава держави пояснив, що він навмисно мав намір відвідати саме Донбас, адже Росія наполягає, щоб Україна віддала весь регіон під час переговорів.

Мовиться навіть про ті території, які зараз контролює Київ. Саме це й залишається найбільш чутливою темою перемовного процесу.

Зазначається, що під час складних перемовин з адміністрацією Дональда Трампа, яка прагне швидко завершити війну та отримати політичні дивіденди, Володимир Зеленський уже демонстрував готовність до певних поступок.

Водночас його поїздка на Донеччину стала чітким сигналом, що Україна не збирається відмовлятися від цієї території.

Це не про кілометри, це про людей,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що попри близькість фронту, а йдеться приблизно про 16 кілометрів до лінії бойового зіткнення, у місті працюють магазини, люди гуляють, катаються на велосипедах і вигулюють собак.

До речі, на початку березня глава держави рішуче заявив, що ніколи не покине Донбас і 200 тисяч українців, які там живуть, попри можливі міжнародні гарантії безпеки.

Яка ситуація на фронті Донецької області?