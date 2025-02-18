Більше зручності: статуси для ветеранів з інвалідністю та членів сімей полеглих стали цифровими

Відтепер статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) можна отримати не лише у ЦНАП, а й на порталі Дія. Цифровий документ доступний і для членів сім'ї загиблих захисників та захисниць (ЧСЗ).

Така послуга запрацює найближчими днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

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Як можна отримати статуси ОІВВ та ЧСЗ

У Міністерстві у справах ветеранів кажуть, що отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці можна через подання заяви до найближчого ЦНАПу або ж через Дію. Цю послугу Мінветеранів цифровізувало спільно з Мінцифрою.

Проте там зазначають, що подати заяву через Центр надання адміністративних послуг без заповнення паперової форми можуть лише ті особи, які мають РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків). Її розгляд та ухвалення рішення щодо надання статусу може тривати до 30 днів.

Ми створюємо державу без бар’єрів, де ветерани та їхні родини можуть швидко отримувати важливі послуги без бюрократії. Це більше, ніж цифровізація – це турбота про тих, хто цього найбільше потребує,

– каже міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Хто може отримати статуси ОІВВ та ЧСЗ

Статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці мають право отримати:

батьки;

один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;

утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Тоді як статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати військовослужбовці та члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які отримали поранення, травми або каліцтва під час захисту України.