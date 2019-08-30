Ставали по периметру, не даючи проходу, – Устінова пояснила, навіщо "слуг" посадили по центру
Коли народним депутатам запропонували голосувати за проходження майже 70 законопроектів по скороченій процедурі, деякі почали обурюватися. Аби не допустити незадоволених до трибуни, "слуги народу" ставали по периметру і голосували "за".
Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла нардепка від партії "Голос" Олександра Устінова.
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За її словами, депутати були обурені, коли побачили, що треба голосувати за проходження майже 70 законопроектів по скороченій процедурі.
Майже 70 законопроектів – які ніхто не бачив в обличчя, які тільки сьогодні (30 серпня, – 24 канал) почали, і то ще не всі, розміщувати на сайті Верховної Ради,
– підкреслила Устінова.
Нардепка пояснила: коли законопроект реєструється у Верховні Раді, то є 14 днів на ознайомлення з ним і подання пропозицій або альтернативних законопроектів.
Вчора за 70 законопроектів, які були зареєстровані і навіть ще фізично не подані до ВРУ, було проголосовано піти по скороченій процедурі. Тобто замість 14 днів зробит 7,
– зазначила нардепка.
Вона додала, що тепер у нардепів є час лише до наступного четверга, 5 вересня, аби подати всі свої пропозиції.
Нова Верховна Рада // фото 24 канал, Ростислав Лабенський
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"Зауважу ще раз: частини законопроектів до цих пір немає на сайті. Як я, не читаючи законопроект, як депутат маю подати або альтернативу, або правки. Друге – деякі законопроекти, які вже подали, – на 90 сторінок. Я перепрошую, але фізично опрацювати 70 законопроектів по 90 сторінок кожен – практично нереально", – продовжила Устінова.
Вчора ми зрозуміли, чому була така розкладка у Верховні Раді – чому посередині посадили саме "Слугу народу", а всіх інших – на "гальорку". Тому що, коли всі почали піднімати питання, як ми можемо голосувати те, чого ми навіть не бачили – обурення величезне було – по периметру стали всі представники "Слуги народу", щоб не можна було дійти до трибуни і просто голосували, тиснучи кнопочку,
– наголосила представниця "Голосу".