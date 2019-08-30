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      Ставали по периметру, не даючи проходу, – Устінова пояснила, навіщо "слуг" посадили по центру

      588 Читать новость на русском
      Олександра Устінова
      Олександра Устінова / 24 канал

      Коли народним депутатам запропонували голосувати за проходження майже 70 законопроектів по скороченій процедурі, деякі почали обурюватися. Аби не допустити незадоволених до трибуни, "слуги народу" ставали по периметру і голосували "за".

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла нардепка від партії "Голос" Олександра Устінова.

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      За її словами, депутати були обурені, коли побачили, що треба голосувати за проходження майже 70 законопроектів по скороченій процедурі.

      Майже 70 законопроектів – які ніхто не бачив в обличчя, які тільки сьогодні (30 серпня, – 24 канал) почали, і то ще не всі, розміщувати на сайті Верховної Ради,
      – підкреслила Устінова.

      Нардепка пояснила: коли законопроект реєструється у Верховні Раді, то є 14 днів на ознайомлення з ним і подання пропозицій або альтернативних законопроектів.

      Вчора за 70 законопроектів, які були зареєстровані і навіть ще фізично не подані до ВРУ, було проголосовано піти по скороченій процедурі. Тобто замість 14 днів зробит 7,
      – зазначила нардепка.

      Вона додала, що тепер у нардепів є час лише до наступного четверга, 5 вересня, аби подати всі свої пропозиції.

      ВРУ
      Нова Верховна Рада // фото 24 канал, Ростислав Лабенський

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      "Зауважу ще раз: частини законопроектів до цих пір немає на сайті. Як я, не читаючи законопроект, як депутат маю подати або альтернативу, або правки. Друге – деякі законопроекти, які вже подали, – на 90 сторінок. Я перепрошую, але фізично опрацювати 70 законопроектів по 90 сторінок кожен – практично нереально", – продовжила Устінова.

      Вчора ми зрозуміли, чому була така розкладка у Верховні Раді – чому посередині посадили саме "Слугу народу", а всіх інших – на "гальорку". Тому що, коли всі почали піднімати питання, як ми можемо голосувати те, чого ми навіть не бачили – обурення величезне було – по периметру стали всі представники "Слуги народу", щоб не можна було дійти до трибуни і просто голосували, тиснучи кнопочку,
      – наголосила представниця "Голосу". 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Слуга народу Верховна Рада Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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