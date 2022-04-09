Ставлення до Росії дуже змінилося, – Подоляк певен, що санкції не посипляться одразу після миру

Після вторгнення в Україну проти Росії ввели низку санкцій. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що у світі ставлення до країни-терористки – вкрай негативне.

За його словами, раніше до Росії ставилися 50 на 50 – хтось любив, а хтось ні. Однак після звірств, які вона вчинила в Україні, усе змінилося.

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Ставлення світу до Росії – вкрай негативне

Подоляк зазначив, що світ категорично змінив своє ставлення до Росії після її цинічного вторгнення в Україну.

Якщо раніше було 50 на 50, хтось любив Росію, а хтось не любив, хтось заробляв гроші на ній, то зараз загальне моральне ставлення до Росії – вкрай негативне. Деякі люди, зокрема західні бізнесмени, вважають, що можна якось все відкотити назад, але цього не буде,

– заявив радник голови ОП.

За його словами, Росія стала країною-вигнанцем. Вона показала, що живе в 16 – 17 столітті, коли людей можна просто спалювати або розчленовувати на вулиці серед білого дня.

"Після подій, які відбувалися в Київській області, перед Росією на будь-яких переговорах ці факти будуть покладені на стіл, коли вона захоче укласти будь-який бізнес-контракт або зняти санкції. Той, хто з іншого боку захоче себе проявити ініціативно з проросійською позицією, матиме поруч з собою ці фотографії загиблих, закатованих людей", – додав Подоляк.

Він зазначив, що санкціями жорстко займається ціла група людей, зокрема міжнародні та українські експерти. Роботу модерує керівник ОП Андрій Єрмак. Це точно не дозволить "по клацанню пальців скасувати якісь санкції".

"Це принципове питання, що за такий варварський спосіб ведення війни ціна повинна бути немислимою і вона повинна наростати. Тому наші Збройні Сили та санкції – це ключовий інструмент для того, щоб Росію поставити на місце", – підсумував Подоляк.

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