Ставтеся до них як до своїх, – Зеленська закликала світ допомагати українським біженцям

Мільйони українців були змушені покинути свої домівки, рятуючись від жахів війни. Перша леді Олена Зеленська, закликала іноземців допомагати біженцям, як своїм.

За словами Зеленської, найголовніше – в жодному разі не звикати до війни та не перетворювати її на статистику. Європейцям потрібно й далі виходити на мітинги до адміністративних будівель своїх міст та закликати уряд до активних дій на підтримку України.

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До українських біженців треба ставитися, як до своїх

Перша леді звернулася до іноземців та зазначила, що українці – такі ж люди, як і вони.

"Просто наприкінці зими їхнє життя докорінно змінилося. Українці не хотіли полишати свої домівки. Але в багатьох з них їх просто не залишилося", – зауважила Зеленська.

Вона зазначила, що українці вже давно мають безвіз із Європою. Багато з них могли подорожувати та робили це.

Більшість наших людей раніше були за кордоном. Але вони точно не планували опинитися там як біженці. Тож поставтеся до них, як до своїх. Головне, про що мріють ці мами з дітьми, – повернутися додому, об’єднати свої родини,

– додала перша леді.

Зеленська закликала іноземців допомогти українським біженцям з житлом, роботою чи школами для дітей, допоки вони не зможуть повернутися додому.

"І ще кожній людині у світі варто знати, що Росія веде масовану інформаційну війну на світовому полі. Тож треба з великою обережністю ставитися до будь-якої інформації, вмикати критичне мислення. За останні дні ми спостерігали кілька акцій підтримки війни й дій Росії в Німеччині, Греції, інших країнах. Їх організовують росіяни, які живуть поряд з вами", – зазначила перша леді.

За словами Зеленської, ці акції відбуваються у той час, коли кожен нормальний росіянин повинен відчувати лише сором за дії армії своєї країни, яка чинить звірства. Перша леді підсумувала, що вона ніколи не закликає до насилля, проте до тих, хто підтримує війну, довіра має бути вичерпана.

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