Стаємо ближче до мети економічно розтрощити Росію, – Єрмак про ембарго танкової нафти

Ембарго щодо російської нафти можуть запровадити швидше. У такий спосіб Україна стане ближче до мети економічно розтрощити Росію.

Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Єрмак про ембарго танкової нафти

За його словами, ОП на постійному звʼязку з союзниками. Попри те, що є складні дискусії, помітний позитивний фідбек, зокрема й щодо ембарго нафти.

Як я вже писав, обговорення ембарго в ЄС буде після другого туру французьких виборів, які відбудуться 24 квітня. Цю інформацію озвучили NYT. Україна також підготує власні пропозиції для союзників,

– написав Єрмак.

Він також розповів, що американські ЗМІ вже розкрили певні деталі, що один з варіантів – це ембарго, яке розділить трубопровідну і танкерну нафту.

Єрмак підкреслив, що зараз Україна стає все ближче до мети економічно розтрощити Росію, і забрати у Кремля ресурси для продовження війни.

У Кремлі розуміють, що програють війну, – Єрмак