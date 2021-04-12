Стефанчук закликав карати нардепів за порушення маскового режиму у Раді

"Слуга народу" Руслан Стефанчук запропонував притягувати до відповідальності нардепів, які не носять маски у залі засідань Верховної Ради. Однак для цього потрібно передбачити відповідний правовий механізм.

Віцеспікер парламенту звернувся до керівників фракцій з проханням звернути увагу на дисципліну маскового режиму в залі. Про це він повідомив під час погоджувальної ради 12 квітня.

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Я побачив, що заклики з боку президії не діють. Тому я хотів би, щоб ми знайшли все-таки той механізм, за яким фіксуватимуть правопорушення, і депутати, які допустили це, нестимуть відповідальність – адміністративну, правову,

– сказав Руслан Стефанчук.

Заступник глави Ради наголосив, що це надзвичайно важливо не лише для підвищення правової свідомості, а й для наповнення державного бюджету.

Після запровадження локдауну у Киві Верховна Рада змінила план своєї роботи. Нардепи працювали лише у комітетах, все відбувалося онлайн.