Стефанчук розповів, чи можуть Медведчука позбавити мандата

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що згідно з конституцією, є 7 випадків позбавлення особи депутатського мандату.

Руслан Стефанчук зазначив, що з приводу Віктора Медведчука ведеться кримінальне провадження. Коли зʼявиться рішення суду, яке вступило в законну дію, – це буде підставою, щоб позбавити його депутатського мандату.

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За словами Голови Верховної Ради України, війна "розставила свої крапки" серед багатьох процесів всередині України.

Бачимо, що всі ті проросійські "яструби", які роками вдягалися як "голуби миру", показали своє "внутрішнє я". Задовго до нападу або з першими вибухами бомб,

– повідомив Руслан Стефанчук.

"Хочу підкреслити, що ми прийняли закон про колабораціонізм, який вже діє. Кожен, хто співпрацює з ворогом, буде притягнутий до відповідальності. А за співпрацю з державою-агресором передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі, а також заборонено займати низку посад", – додав Стефанчук.

Крім цього, він зазначив, що для таких осіб обмежується доступ до посад, які повʼязані з виконанням функцій держави.

"Тому ми розглядаємо таке питання комплексно, але я глибоко переконаний, що в українському парламенті ні в цьому, ні в майбутньому – вже немає бути осіб, які дивляться вбік Російської Федерації", – підсумував Руслан Стефанчук.

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