У мене свої стосунки з пані Мар'яною, – Стефанчук про гучні заяви й внутрішні ігри Безуглої

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився стосовно заступниці голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Мар'яни Безуглої. Він зауважив, що у нього з нею також складні взаємини.

Стефанчук наголосив, що також піддавався критиці з боку народної депутатки. Водночас очільник Ради зазначив, що такі наративи не є причиною для того, щоб не зберігати внутрішню єдність перед загрозою ворога.

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Голова Верховної Ради висловився стосовно Безуглої

Стефанчук зазначив, що закликав як приватно, так і публічно добре вчити історію України. Адже будь-якими нашими чварами чи публічною демонстрацією втоми неодмінно скористається ворог, що уже бувало в історії України й мало погані наслідки для нашої держави. Втім він зазначив, що має свої стосунки із Безуглою.

Крім Залужного, вона критикує й мене, й усіх інших, – ну, такий стиль поведінки в людини. Я цього не сприймаю,

– сказав він.

Голова Верховної Ради також вважає, що нам усім треба переглянути ставлення до того, що відбувається в країні, і зрозуміти, що без єдності, єдиного підходу та бачення нам ніколи не виграти цю війну.

"Безперечно, в нас мають бути й чесні дискусії з військовими з тих чи інших питань, але для всього є свій час і місце. На Ставці у нас буває дуже спекотно, тому що триває професійна розмова навіть між військовими, які субординовані один до одного, але між ними виникає жорстка чоловіча розмова і, що важливо, вони знаходять правильні рішення", – розповів Стефанчук.

Стефанчук сказав, як комунікує з Безуглою

Він також висловив сподівання, що 4 січня комітет з питань нацбезпеки, який проходив у закритому форматі й де розпочалося кількаденне обговорення законопроєкту про мобілізацію, і Мар'яна Безугла, і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зможуть розв'язати всі питання, які в них є. Таким чином дискусія перейшла з інтернету у живий формат

Знову ж, я дуже зацікавлений у тому, щоб усе це внутрішнє незадоволення не виливалося назовні, тому що воно, як дріжджі, бродитиме в суспільстві. Дуже хочу, щоб суспільство зберігало єдність. Інакше – вже маємо уроки,

– наголосив голова Верховної Ради.

Стефанчук також наголосив, що у фейсбуці чи інших соціальних мережах ми завжди хочемо показати свою виняткову експертність, навіть коли не дуже глибоко володіємо темою. Тому він закликав громадян коментувати лише те, на чому розумієтесь, а не бути поверхневими.

Наостанок глава Ради наголосив, що всі його розмови з Безуглою відбуваються в офіційному форматі. При цьому все, що він про неї думає, чесно пише у внутрішньопартійному чаті, на що народна депутатка реагує. На думку Стефанчука, це абсолютно нормальна закрита дискусія, яка матиме результат у будь-якому разі.