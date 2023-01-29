G7 підтримує вищу стелю цін на російське дизельне пальне, – Bloomberg

Країни G7 заявили, що їх влаштує, якщо ЄС встановить граничну ціну на експорт російського дизельного палива від 100 до 110 доларів за барель. Таким чином США та союзники намагаються уникнути серйозного збою на ринку.

Заборона ЄС на імпорт перероблених нафтопродуктів з Росії має набути чинності 5 лютого. Поки що Європейська комісія запропонувала граничний рівень у 100 доларів.

Варте уваги Росія встановила новий рекорд на ринку нафти у 2023 році через санкції, – Bloomberg

Як діятиме механізм

Країни-члени G-7 надають перевагу вищій ціні через побоювання, що встановлення занадто низького рівня може призвести до стрибків цін або перебоїв з постачанням в Європі.

ЄС має дійти одноголосного рішення, щоб встановити стелю цін. Механізм діятиме, забороняючи компаніям ЄС надавати страхові чи фінансові послуги для перевезення російського палива, якщо воно не буде продано за встановленою межею цін.

Яка мета встановлення стелі цін

Джерела Bloomberg стверджують, що переговори продовжуються, але сторони "з оптимізмом дивляться на досягнення угоди" до набуття чинності забороною ЄС на імпорт.

Зазначають, що встановлення стелі цін має на меті обмежити доходи Росії, не порушуючи світові енергетичні ринки. Останніми днями російське дизельне пальне продається за ціною від 115 до 120 доларів за барель.

Нагадаємо, що фахівці розповіли, як Росія може втратити на 40 мільярдів доларів більше у 2023 році. Перш за все пропонують знизити граничну ціну для російської нафти до 50 доларів за барель з 5 лютого 2023 року.

Таким чином, вдасться досягти скорочення доходів для Росії й уникнути подорожчання сировини на ринку, оскільки ризик буде незначним.

Які зміни відбулись на ринку нафти

Станом на 25 січня ситуація на ринку нафти залишалася стабільною, хоча наразі зростає рівень занепокоєння через економічну ситуацію у США.

У цей день під час торгів нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 86,12 долара за барель. Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною 80,15 долара за барель. Від початку торгів сировина подорожчала на 2 центи.