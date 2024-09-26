Комік Стенюк осоромився жартом про мусульман: у поліції відреагували

Стендап-комік Антон Стенюк під час концерту гидко висловився про мусульман. У поліції пообіцяли розібратися з ситуацією.

Рефат Чубаров обурився недолугим жартом Стенюка, а Дмитро Лубінець подав заяву в поліцію щодо розпалювання релігійної ворожнечі. Та, на жаль, у повній версії відео значно більше гидких висловів, адже комік згадав і індусів, і Крим, і Василя Стуса з Лесею Українкою. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", в Національній поліції України дадуть правову кваліфікацію діям стендапера.

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Поліція оцінить дії Стенюка

Поліція Києва зареєструвала цю подію, яку виявили під час моніторингу соціальних мереж. Після перевірки буде надано правову оцінку,

– повідомили в коментарі агентству.

Що передувало

Сольний стендап-концерт Стенюка відбувся в березні, а повний, майже годинний, відеозапис виклали в травні на ютуб-каналі "Підпільного стендапу". Після того, як Рефат Чубаров виклав уривок відео з "жартом" про мусульман, спалахнув скандал.

Ця війна – це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман: я адекватна людина і розумію, що це зараз не на часі. Тим паче цим уже займаються іудеї,

– сказав Стенюк.

Ці слова образили не тільки мусульманську спільноту, але й родини загиблих військових. Після хвилі обурення їх оперативно вирізали з повної версії відео. Сам комік перепросив, мовляв, буде більш виваженим і сподівається на розуміння та милосердя.

Прикро, та повний запис містить ще багато низьких кпинів. Але люди сміялися під час жартів на релігійну тему, а в коментарях – дякували за ризикований гумор.