Степанов відповів, чи введуть в Україні комендантську годину

Максим Степанов заявив, що питання запровадження комендантської години в Україні наразі не обговорюється. За його словами, ніколи не було розмов з цього приводу.
Джерело:24 канал
Глава МОЗ зазначив, що комендантську годину можна запровадити тільки тоді, коли на території держави ввели надзвичайний стан. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.
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Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, узгодження, відповідно, Верховною Радою, затвердження президентом, після чого можуть бути введені такі заходи,
– сказав міністр.
Максим Степанов наголосив, що 11 областей України наразі перебувають в адаптивному карантині. Єдине, що потрібно, щоб люди дотримувалися тих обмежень, які вже ввели.Зверніть увагу! Максим Степанов повідомив, що у 2 областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу. "Британський" штам COVID-19 вже зафіксували в усіх регіонах країни.
Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко
- З початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 1 691 737 громадян.
- Перемогти інфекцію змогли 1 323 083 особи. Померли – 33 246 пацієнтів.
- Протягом минулої доби, 31 березня, COVID-19 виявили у 17 569 людей.