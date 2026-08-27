Йшли на 21 день, а провели 46: боєць "Артану" розкрив деталі операції поблизу Степногірська

Бойові операції поблизу Степногірська проходять в умовах, де багато залежить від дронів, погоди та можливості забезпечувати групи на позиціях. Провізію й поранених можуть перевозити наземні роботизовані комплекси, однак навіть запланований вихід здатен затягнутися на тижні.

Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Йожик" в ефірі 24 Каналу розповів про операцію, під час якої його побратими замість запланованого 21 дня залишалися на позиціях 46. Він також пояснив, як українські штурмові групи діяли у Степногірську та поступово зачищали населений пункт.

Вихід на позиції затягнувся на 46 днів

Під час бойових виходів групи беруть із собою лише мінімальний запас провізії, а все необхідне надалі можуть доставляти дронами або наземними роботизованими комплексами. НРК також використовують для евакуації поранених. Найскладнішим ресурсом на позиціях залишається вода, якої майже завжди бракує незалежно від того, скільки вдалося взяти із собою.

Коли рухаєшся, ти не повинен напиватися водою. Робиш ковток, змочуєш ротову порожнину, трохи насичуєш організм водою – і все. А коли вже на позиції, тоді по мінімуму чаїв, кави і чекати з неба,

– розповів "Йожик".

Під час операції поблизу Степногірська одна з груп мала залишатися на позиціях 21 день. Вийти у запланований термін не вдалося через погоду та бойову обстановку, тому військові провели там більш ніж удвічі довше.

Побратими сиділи на позиціях 46 днів. Одразу їм казали про 21 день, але вийшло 46, тому що вони зайшли туди – і погода зникла. Немає погоди – працюємо, погода є – сидимо і чекаємо,

– сказав боєць "Артану".

Характер самої війни за цей час також змінився. Стрілецькі бої стали рідкіснішими й зазвичай відбуваються тоді, коли вже відоме конкретне місце перебування противника та група отримує завдання зачистити визначену ділянку. Росіяни також намагаються не залишатися відкрито на позиціях і більше покладаються на приховане накопичення та просування невеликими групами.

Штурмові групи поступово зачищали Степногірськ

Російська пропаганда вже намагається подавати Степногірськ як захоплений, хоча населений пункт залишається під контролем України. Присутність російських груп у самому місті водночас впливає і на характер ударів: окупанти не можуть безконтрольно застосовувати там КАБи, ризикуючи влучити по своїх.

За їхніми новинами Степногірськ уже їхній. Вони не можуть туди спрямувати КАБ, бо там сидять і їхні,

– розповів "Йожик".

Під час однієї з перших операцій його група провела сім днів у підвалі після розвідки та повернення до населеного пункту. Найбільшою проблемою став холод. У приміщеннях залишилися окопні свічки від підрозділів Сил оборони України, які раніше були змушені відійти через просування окупантів.

Ними військові й обігрівалися, виходячи з підвалу повністю закопченими. Повернути контроль над ділянками вдалося завдяки роботі штурмових груп, які заходили до Степногірська й послідовно зачищали квартали. Російським військовим для накопичення сил доводилося проходити через населений пункт від свого опорного пункту, розташованого за його межами.

Наші штурмові групи зайшли й поступово почали зачищати всі квадрати. А їм, щоб накопичитися в певному квадраті, потрібно пройти весь Степногірськ, бо їхній опорний пункт був уже за населеним пунктом,

– пояснив боєць "Артану".

Звідти російські групи намагалися просуватися далі через Степногірськ у напрямку Запоріжжя, тоді як українські військові продовжували виявляти та зачищати їх на окремих ділянках.

Боєць Артану розповів про операцію у Степногірську: дивіться відео