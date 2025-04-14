У Степногірську зникло електропостачання, спалахнула пожежа у багатоповерхівці

Росіяни атакували КАБами та з РСЗВ прифронтове селище Степногірськ у Запорізькій області. Унаслідок обстрілу у населеному пункті зникло електропостачання та спалахнула пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Росіяни вдосвіта обстріляли Запорізьку область

Федоров повідомив, що 14 квітня російська армія атакувала житлову забудову прифронтового Степногірська. Ворог вдарив по місту керованими авіабомбами та обстріляв з РСЗВ.

Унаслідок прильотів у місті зникло електропостачання. Через атаку реактивними системами залпового вогню також сталося займання в багатоповерхівці.

На щастя, люди не постраждали.

Варто наголосити, що Степногірськ розташований близько за 5 кілометрів від лінії фронту. Селище потерпає від постійних російських обстрілів, у населеному пункті є значні руйнування.

Де розташований Степногірськ: дивіться на карті

Попри страшні обстріли, за інформацією Суспільного, станом на січень 2025 року у Степногірську проживало близько 350 людей.

Раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російські загарбники збільшили кількість штурмів у Запорізькій області. Зокрема, на Оріхівському напрямку ворог намагається прорвати оборону та зайняти стратегічні точки. Також посилилися ворожі атаки й на Гуляйпільському напрямку.