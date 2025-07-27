Жінка – значить "штурмовик ширінок", – військова відверто розповіла про стереотипи

Жінки на фронті часто зіштовхуються зі стереотипами через гендер та образами, зокрема через зовнішність. Коли вони виставляють щось у соціальні мережі – отримують зневажливі коментарі.

Про це розповіла бойова медикиня Карина Ярош в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу, зазначивши, що в суспільстві побутує міф про "жінок-штурмовиків ширінок". Вона сама неодноразово зіштовхувалась з подібними висловлюваннями.

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Військова відверто розповіла про стереотипи на війні

Бойова медикиня часто зіштовхувалась з образами в свою сторону через гендер на війні. ЇЇ побратими цінують її досвід, поважають за знання та часто намагаються взяти щось для себе. Однак неприємні ситуації траплялись або з суміжниками, або з людьми, з якими Карина не працювала плече в плече

Я неодноразово зіштовхувалась з тим, що хтось намагався домагатись, якось мене "полапати". Постійно є великою проблемою, що ти повинен доводити, що ти можеш. Чому чоловіки, прийшовши в армію, одразу герої, а жінка, мій "улюблений" вираз, – "штурмовик ширінок"? Цей стереотип стосується будь-якої дівчини – чи вона на бойовій посаді, чи ні,

– наголосила вона.

Карина зауважила, що їй, як і багатьом жінкам військовим, які постять щось в соціальні мережі, часто люди пишуть в дірект або в коментарях образи. Зокрема, під відео у TikTok бойової медикині є багато претензій. Наприклад, люди питають, за які гроші вона вколола собі губи і чи вони їй не заважають.

Зверніть увагу! Повне інтерв’ю з бойовою медикинею Кариною Ярош можна прочитати за посиланням.

Вона пригадала, що коли на початку повномасштабного вторгнення вона з побратимами заїхали у Харківську область та зупинились у селі, люди підходили, цілували руки та дякували їм. Місцеві давали бійцям так багато гуманітарної допомоги, що вони не могли пройти по салону автобуса.

Зараз ситуація зовсім інша – Карині розповідають, що вона "нікуди" не їздила і сиділа біля штабу. Хоча дівчина вступила на службу з початку повномасштабного вторгнення та перебуває на фронті вже 4 рік.