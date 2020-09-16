Активіст Сергій Стерненко розповів, що вважає зухвалим напад 30 серпня під судом в Одесі. На його думку, зловмисники показово хотіли донести усім, що нікого не бояться, і надалі будуть воювати проти громадянського суспільства.

Стерненко про можливі причини одеського нападу

Активіст розповів, що він очікує замахів на своє життя у будь-якому місці та у будь-якому місті України, бо замовників минулих нападів на нього поки не покарали. Про це Стерненко розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Не покарані навіть не те що замовники, а й виконавці та організатори, тому нічого їм не заважає набратися нахабності та напасти знову. І все ж ця спроба нападу в Одесі дуже зухвала,

– розповів активіст.

На Стерненка вчетверте напали перед першим судовим засіданням в Одесі. Активіст вважає, що метою нападу було показати, що замовники нікого не бояться, навіть державної охорони, яка супроводжувала його в той день.

Зі слів Стерненка, замовником нападів на нього був проросійський політик, чинний мер Одеси Геннадій Труханов.

"Він намагається показати, що йому на все плювати. Плювати на закони, плювати на поліцію. Поліція ж, мені здається, в усій цій історії навіть більше спільники, аніж просто спостерігачі. Вони будуть намагатися закрити рота усім, хто їх критикує," – заявив Стерненко.

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Стерненко про нападників

Активіст розповів, що фото одеських нападників практично одразу оприлюднили багато людей у фейсбуці.

Стерненко розповів, що зловмисники приїхали з Чорноморська. Звідти й Іван Кузнєцов, якого активіст смертельно поранив під час третього замаху на його життя. Також Стерненко звернув увагу, що організатор третього та четвертого нападів Олександр Подобєдов теж живе в Чорноморську.

Проте, зі слів активіста, навіть серед цього злочинного середовища дуже багато людей, які не підтримують замахів на його життя і розповідають багато корисної інформації щодо організації та учасників нападів. Активіст сподівається, що ця інформація не залишиться без уваги правоохоронців.

До прикладу, от зі мною зв'язався один хлопець, який дав показання під відео. Він розповів, що перед тим, як на мене напали втретє, виконавець Кузнєцов ходив і пропонував тисячу доларів за те, щоб бути співвиконавцем, щоб ще раз взятися. Це людина із дуже близького оточення мого нападника, яка чудово знає усі їхні внутрішні моменти і так далі,

– розповів Стерненко.

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Чим облили активіста під судом в Одесі

На думку Стерненка, його облили звичайною водою. Тобто метою нападу було не завдання йому шкоди, а показовість, щоб залякати усіх інших.

Навіть не конкретно мене (залякати – 24 канал), а усіх, хто так чи інакше буде намагатися протистояти Труханову. Це я зараз кажу Труханов, тут можна дуже багато прізвищ підставити – і ситуація не зміниться, тому що це загальноукраїнська проблема,

– пояснив Стерненко.

Що відомо про напади на Стерненка і справу проти нього

У 2018 році Стерненка намагались вбити тричі. Вперше його побили битами. Правоохоронці винних не знайшли. Активіст попросив державну охорону, проте йому відмовили.

Під час другого нападу в активіста вистрілили з пістолета. Куля була гумовою, тому Стерненко вижив.

Згодом стався третій напад. Стерненко зміг відбитись від нападників. Однак він смертельно поранив одного зі зловмисників – Івана Кузнєцова. Поліція стала на захист нападників, а Стерненку висунули підозру в умисному вбивстві.

15 червня 2018 року суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту. Однак наступного дня суд змінив місто перебування активіста з Одеси на Київ.

Стерненко подав апеляцію. Проте апеляційний суд залишив попереднє рішення, а саме – 60 діб домашнього арешту.

Адвокати Стерненка вимагають розслідування одеського нападу.

На захист Стерненка виступають багато активістів. 1 вересня вони пікетували Верховний Суд.



Олександр Подобєдов – ймовірний організатор нападів на Стерненка / Колаж фото з відкритих джерел