Робота триває, – Стерненко відповів, коли буде демонтований Кримський міст

Атаки українських сил на окупований Крим тривають майже кожної ночі. Тому росіяни намагаються масово виїхати з півострова, зокрема через Кримський міст. Все це призвело до багатокілометрових черг з автомобілів, які скупчилися біля переправи. Тому новий удар по Кримському мосту може призвести до колапсу логістики окупантів.

Про те, коли можлива чергова атака на Кримський міст, розповів 24 Каналу Сергій Стерненко – радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка". Він оцінив, які сьогодні є можливості у росіян щодо здійснення постачання для окупаційної армії в Криму та на півдні тимчасово окупованих територій.

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Якими шляхами росіяни забезпечують постачання до Криму?

Стерненко наголосив, що станом на сьогодні окупанти використовують декілька невеликих мостів, які ведуть із Херсонщини до Криму. Також вони залучають Кримський міст, який забезпечує сухопутне сполучення із Кубанню в Росії. Крім того, противник раніше використовував поромні переправи, які були знищені або серйозно пошкоджені Силами безпілотних систем.

Поромні переправи, які рухаються по Керченській протоці, – це дуже легка ціль. Впевнений, якщо там будуть з'являтися нові пороми, то їхні дні будуть досить короткими,

– підкреслив радник міністра оборони.

Також ще є судна Чорноморського флоту, які росіяни можуть використовувати для логістики. Але з ними, за його словами, велика проблема, оскільки росіяни бояться виходити з Новоросійська із залишками свого Чорноморського флоту.

Благодійний фонд "Спільнота Стерненка" проводить збір на 1700 FPV-дронів нового покоління та інфраструктуру. Цими безпілотниками будуть забезпечені 30 українських підрозділів, які працюватимуть по логістиці ворога. Задонатити можна за цим посиланням.

Залишається ще повітряна логістика, але, як вважає Стерненко, вантажна – практично неможлива в теперішніх умовах, тому що Крим перебуває під вогневим контролем засобів middle strike Сил безпеки та оборони України.

Стерненко пояснив, у яку пастку потрапили окупанти в Криму: дивіться відео

"Коли росіяни захопили Крим, то думали, що це їхній плацдарм. А насправді виявилося, що тимчасово окупований український півострів – це пастка, в якій вони можуть опинитися і обов'язково опиняться. Росіяни будуть перебувати на півострові без можливості звідти виїхати або доставити щось туди. Тому що робота триває щодо знищення мостів, які ведуть до Криму з Херсонської області", – зауважив Сергій Стерненко.

Засновник благодійного фонду також припустив, що демонтування Кримського моста – це питання часу.